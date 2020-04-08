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美軍醫療船「安慰號」1船員染疫！船上累計6例確診　可收500名病患

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▲▼ 美國海軍醫療船「安慰號」（USNS Comfort）。（圖／路透）

▲ 美國海軍醫療船「安慰號」停靠曼哈頓。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國新冠肺炎（COVID-19）確診病例突破40萬，死亡人數達到1.2萬。海軍醫療船「安慰號」（USNS Comfort）被派往紐約，專門收治非新冠肺炎患者，以減輕醫院負擔，未料船上一名船員稍早確診感染，曾與其接觸的多名船員目前處隔離狀態。加上此前收治的5名病患，安慰號上目前共有6名確診患者。

安慰號設有1000張床位，上月30日自維吉尼亞州諾福克曼哈頓。美國廣播公司（ABC）取得的海軍聲明指出，「安慰號的任務沒有受到影響。這不會影響安慰號收治病人的能力。這艘船遵守規定，採取一切防疫措施，以確保船上人員及病患的健康及安全。」

美國總統川普（Donald Trump）7日已經批准紐約州長古莫（Andrew Cuomo）的要求，允許在安慰號上治療新冠肺炎患者。川普提到，「我們之前沒想過這一點，但我們會讓他這麼做。這是為新冠肺炎所準備的。」

事實上，早在川普宣布此消息以前，空軍准將、美軍最高級醫生弗里德里希斯（Paul Friedrichs）表示，安慰號已經開始治療確診患者，「我們承諾，如果有病人找上門，我們會照顧他們。是否有病人最後在船上檢測出病毒？答案是有。我們會照顧他們，就像照顧其他病人一樣。」

《美國海軍學會新聞》7日報導，海軍中將路易斯（Andrew Lewis）表示，安慰號已經準備好500張病床，以收治新冠肺炎患者，還有100張重症監護病床及呼吸器。不論病情輕重，任何患者都可以在安慰號得到治療。

國防部官員則向CNN透露，安慰號目前為止收治5名確診患者，船上累計41名患者。儘管陸上收治新冠肺炎患者的醫院氣氛緊張，安慰號卻因病患太少而受到批評。雖然需求龐大，但安慰號上還有1200名船員無事可做。當地醫療規定嚴格，他們拒絕接受部分條件，因此病人數量極少。

另一方面，紐約市確診病例及死亡個案持續攀升，但該市議會衛生委員會主席表示，死亡人數實際上更高。由於檢測工具不足，並非所有死者都有接受病毒篩檢。

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