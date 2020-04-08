疫情當前重披醫生袍！　24歲正妹脫掉后冠回醫院第一線救人

▲在海外擔任慈善大使的穆克吉，決定重返醫生職業。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情持續擴散，造成許多地區面臨醫療資源嚴重短缺以及人力不足問題，奪下2019年英格蘭小姐的24歲女子穆克吉(Bhasha Mukherjee)近來便決定，要脫下后冠榮耀重披醫生袍，原本在海外進行慈善活動的她，目前已返國準備在醫院前線的工作。

印度裔的穆克吉原本是一名醫生，2019年12月她代表英格蘭參加世界選美大賽，人美心也美的她，贏得英格蘭小姐後便暫停醫師生涯，轉前往非洲、土耳其、印度、巴基斯坦等多國從事慈善活動，然而隨著疫情持續惡化，讓她決心要回到醫生本業救人。

穆克吉表示，近來她從前同事得知，隨著確診人數以及死亡人數急速上升，醫院面臨嚴峻挑戰、急需大量醫療人員，「這是促使我回到醫院的主因，我聽說他們都輪值了非常長的班，正在承擔著我們以前沒有過的職責，所以我想回家，我想立即回去上班」。

專精呼吸道內科的穆克吉坦承，回到第一線工作確實也會有擔憂，但她更希望能以所長幫助社會‧返國後將會進行自我隔離1到2週，之後便會重返曾任職過的朝聖醫院(Pilgrim Hospital)。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。