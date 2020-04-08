陸軍航特部爆組老鼠會吸金600萬　嚴德發：沒有黑幫介入問題

▲國防部長嚴德發。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

陸軍航空特戰指揮部台南歸仁基地，爆出營內士官兵結合一名曾在航特部擔保全的劉姓男子，以老鼠會方式招攬營內士官兵投資二手車及骨董詐騙吸金，造成官兵10多人遭半威嚇掏錢投資超過600萬。對此，國防部長嚴德發8日表示，沒有黑幫介入的問題，此軍紀案件是飛訓部輔導長在2月份主動發現官兵生活異常，全案並已移送司法調查。

根據軍方調查，最上游的線頭劉姓男子，曾經擔任亞航保全人員，因工作需求短暫在航特部台南歸仁基地服務過，因此與營內士官熟識，並透過幾位士官招攬士兵與學弟，以低投資高報酬的誘因，投資二手車及骨董。

據了解，涉案的3名士官用學長與長官身分官兵，以半威嚇的方式勸說同袍每月投資數萬元，但事後劉男神隱，有士兵因此向警方報案，另外也有人向上級單位檢舉，總計遭詐騙金額超過600萬。

國防部長嚴德發、退輔會主委馮世寬8日上午赴立法院外交及國防委員會，就「我國軍人招募、任官職待遇與退撫制度之執行現況與未來策進作法」進行報告，並被質詢。

對此，嚴德發會前受訪時表示，沒有黑幫介入的問題，此軍紀案件是飛訓部輔導長在2月份主動發現官兵生活異常，主嫌是陸軍歸仁廠亞航公司劉姓員工不當詐騙，誘使官兵不當投資，官兵理財也有缺失不當所發生的軍紀案件，目前此案已移送司法調查。

嚴德發指出，涉案的9名士官兵中，最高階級是下士，其他8位士兵皆按照懲處規定懲處，後續有關軍紀宣導、宣教，以及官兵正當理財都會加強教育。

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