謝金河：金融市場恐慌景象已顯著改善　美國守住川普馬其諾防線機率很高

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／ETtoday資料照）

記者謝仁傑／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河昨（7）日在臉書指出，全球瘋狂救市，包括聯準會沒有限量的QE、美國2.2兆美元紓困，全球逾5兆美元救市，這是史上空前行動。美國守住川普馬其諾防線機率很高，但市場多空交戰仍然會很激烈，因為鎖國、封城所造成的經濟緊縮，後遺症將浮現，第二季的數據一定不會好。

謝金河表示，從中國武漢蔓延到全球的肺炎疫情，目前為止已造成全球135.5萬個確診病例，75,387人死亡，每天確診病例及死亡人數仍持續往上攀升，沒有人知道何時才會到盡頭。不過全球股市在利空撞擊下，卻出現強勁的反彈走勢，道瓊工業指數從最低的18,213，到今天的23,617，已經彈升了5,404點，從底部反彈已接近三成。

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▲謝金河曾提出川普將不擇手段守住馬其諾防線。（圖／謝金河臉書）

謝金河指出，從基本面來看，3月全球股市災情崩潰，4月股市卻出現反彈，疫情並沒有顯著改善，疫苗也尚未研發出來。摩根士丹利預測今年第二季美國GDP成長率可能是負38％，這是史上罕見慘況，4月美國申領失業救濟人數可能達1,500到2,000萬人，這是怵目驚心的數字，但是金融市場的恐慌景象已有顯著改善，美股彈升5,400點背後的原因值得探討。

他指出股市一向是金融市場最敏感的領先指標，這次疫情最恐慌的一天，其實是3月16日，這一天是中國以外的地區確診病例及死亡人數首度超過中國的「死亡交叉」；此後，歐美的疫情數字頻頻破表。全球金融市場在這一天反應最激烈，恐慌指數創下84.83的歴史新高，油價也從30美元狂跌下來，比特幣崩跌48%，道瓊工業指數大跌2997.1，美股熔斷很多次全球股市也跟著崩潰。

謝金河認為，股市反應在前頭，歐美從掉以輕心、漠視疫情，到現在都用最高規格手段來面對問題，也許歐美疫情即將進入高原期，全球會找到解決問題的辦法。往好的方向去想，也許股市的轉折已在其中。



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