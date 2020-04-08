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法國醫稱非洲「沒口罩」想去做臨床試驗　譚德塞怒轟：殖民心態！

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▲非洲,肯亞,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國醫師想在非洲進行臨床試驗，引發軒然大波。圖為肯亞醫護人員檢測新冠肺炎樣本。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

法國醫師米拉博士（Dr. Jean-Paul Mira）表示，非洲「沒有口罩、治療方法和加護病房」，想在當地進行卡介苗疫苗治療新冠肺炎的臨床試驗，並獲得另一名醫師贊同。此話一出，引發各界抨擊，就連世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）也於6日譴責，這番言論簡直是「殖民心態」。

巴黎科欽醫院（Cochin Hospital）加護病房主任米拉、法國國家健康與醫學研究院（Inserm）研究主任洛奇（Camille Locht）於1日在《LCI電視台》的節目中，討論卡介苗疫苗治療新冠肺炎的可能性，並提到此藥物正在荷蘭與澳洲進行臨床試驗。

▲非洲,南非,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲米拉宣稱，非洲沒有口罩與加護病房，適合作為試驗地點。圖為南非的醫護人員。（圖／達志影像／美聯社）

綜合CNN、Meaww報導，米拉認為，非洲「沒有口罩、治療方法和加護病房」，將是臨床試驗的理想地點，「我們不該在非洲做這個研究嗎？這有點像是某些愛滋研究，我們與妓女合作嘗試，因為我們知道，她們暴露在高度風險中，也不會保護自己。」洛奇表達贊同，「我們考慮在非洲進行一項與卡介苗研究相同方法的研究。」

2人的對話一出，引發各界強烈抨擊。摩洛哥一個律師協會認為，米拉的言論「種族主義、歧視又充滿仇恨」，將向法國檢察官提交正式訴訟。法國社會黨譴責，「非洲不是實驗室裡的天竺鼠。」同業也紛紛抗議，認為此舉嚴重傷害駐非醫療人員的聲譽。

▲衣索比亞,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國醫師的言論一出，被許多人抨擊是「種族歧視」。圖為衣索比亞防範新冠肺炎的情況。（圖／達志影像／美聯社）

法國非裔青年組織Esprit D'Ebene表示，「這種言論永遠都不該被容忍，不論它在世界上的哪個地方。（非洲人）不是實驗室裡的老鼠，可以讓人們在缺乏安全保證的情況之下嘗試藥品。」象牙海岸知名足球員德羅巴（Didier Drogba）也批評，「非洲不是實驗室。我想要強烈譴責這些貶低、錯誤且最嚴重的種族主義言論。」

▲▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／達志影像／美聯社）

▲WHO秘書長譚德塞也對此表示譴責。（圖／達志影像／美聯社）

WHO秘書長譚德塞6日在瑞士日內瓦的記者會上表示震驚與譴責。他認為，這些言論是「殖民心態的遺緒」，「非洲不會成為任何疫苗的試驗場……這種種族主義的言論實際上沒有幫助，反而違背團結。」

米拉3日發布聲明，對於節目上「笨拙表達」觀點的行為道歉，「這些言論不能反映出我是什麼樣的人，以及我將近30年以來每日執行的工作。」。Inserm一開始認為，這些對話遭到移花接木，事後致歉表示，採訪情況讓洛奇法做出正確反應，但他沒有說出任何種族主義的言論，「所有國家都應該從研究成果中獲益……非洲絕對不能被遺忘或遭排除在研究之外。」

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