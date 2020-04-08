1.5兆救經濟　勞動部紓困2.0一張表看懂！

▲勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

行政院日前通過總計1兆500億元的紓困方案，幫助受到新冠肺炎疫情影響的產業、就業市場及勞工權益衝擊。勞動部7日宣布未來還會推出4項紓困方案，包含「安穩青年就業計畫」、「自營作業者補助」、「勞工紓困貸款」、「公共服務短期上工計畫」。

安穩青年就業計畫

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該計畫預計編列60億元，目的就是幫助即將畢業的大學新鮮人就業，只要雇主願意聘僱剛畢業青年，將補貼雇主每個月1萬2000元，共計補貼12個月，不過勞動部也說，目前整個計畫尚在研擬中。

自營作業者補助

凡是勞保投保薪資在2萬4千元以下，且去年所得未達課稅標準者，每個月可獲得1萬元薪資補貼，且一次發給3個月份總計3萬元，預計有100萬人可受惠，勞動部將透過職業工會協助發放補貼，且會符合排富、不重複領取、弱勢三大原則。舉例來說，自營工作者包含早餐店老闆、小吃攤販、夜市攤販、藝文業工作者等皆可納入。

勞工紓困貸款

勞動部與銀行合作，推出來勞工低利紓困貸款，凡是符合因疫情衝擊所失業勞工、疫情期間被減班休息勞工、弱勢勞工等三大條件之一即可申請，每人最高可貸10萬元，由政府補貼第1年利息免繳，規劃3年還款，利率最高1.845％，換算1年利息1845元，預估受惠勞工有50萬人。

公共服務短期上工計畫

勞動部指出，這是當疫情嚴峻導致失業大增、民間企業無法吸納失業者時，由政府推出各種短期工作項目，同樣時薪158元、一個月176小時，預算120億元將由就業安定基金支應，預計可協助7萬人上工，但這項政策目前推出的時間未定。

另外還有一項已經確定，即將在下周上路的「安心即時上工計畫」，給予被縮減工時的非典型勞動者上工機會，此方案提供受影響的勞工進入公部門時薪打工機會，每月提供最高80小時、時薪158元，也就是每月最多可新增收入1萬2640元。

▼勞動部即將推出的紓困方案，點圖可放大。（圖／記者余弦妙製）