台灣東洋防疫超前部署　全公司啟動百人「居家辦公」





▲台灣東洋啟動百人「居家辦公」。（圖／翻攝官網）

記者姚惠茹／台北報導

台灣東洋（4105）有感於新冠肺炎（COVID-19）日益嚴峻，自開工日起即嚴格部署防疫作為，包括成立緊急應變小組、首創「防疫專車」、提供同仁「防疫照顧假」，現在更宣布自3月30日起，全公司超過百人啟動「居家辦公」。

台灣東洋表示，其實農曆年前已公告提醒全體同仁需提高警覺，並因應情勢，自開工日起即嚴格部署積極防疫作為，包括自主性量測額溫、提供同仁免費口罩和酒精，並要求落實自主健康監測，呼籲同仁保持安全社交距離，盼給與政府最大支持，也配合政府政策提供同仁「防疫照顧假」。

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台灣東洋指出，隨著2月疫情升溫，東洋成立緊急應變小組，針對容易交叉感染的密閉空間，像是電梯和辦公場所，推行勤走樓梯、訪客管制、視訊和線上會議取代面對面，並暫停所有出差計劃等一連串防疫措施，並評估潛在的營運風險和相關因應措施，以確保員工安全和穩定投資人信心。

台灣東洋分享，身為生技產業的領導者之一，最優先考量和重視的是員工的健康安全，因此自3月23日起，台灣東洋特別規劃業界首例的「防疫專車」，提供員工上下班專屬使用，不另做其他用途，務求員工能夠安心上下班。

台灣東洋補充，同時推出「共乘補助」方案，以共乘替代同仁們平日倚賴的大眾運輸工具，像是捷運、公車和鐵路等，藉此降低員工因搭乘以上交通工具所可能產生的風險，而共乘制度所發生的停車費用皆由企業全額負擔，並一併啟動彈性上下班機制。

台灣東洋強調，政府為防疫工作不遺餘力，但境外移入確診個案未見消弭，面對日益嚴峻的疫情，宣布自3月30日起啟動居家辦公，並且要求同仁依規定每日填寫身體健康表自主管理表，配合政府宣導勿出入人潮擁擠地區，一起守護台灣對抗新冠肺炎。