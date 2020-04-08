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連續兩晚住進加護病房　專家：強生至少得休息1～2月才能工作

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▲▼英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

▲強生與病魔奮鬥。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

英國首相強生（Boris Johnson）確診新冠肺炎（COVID-19），先前病情惡化而送醫，住進加護病房已連續兩晚。雖然他的發言人最新證實，強生情況穩定，但仍有專家認為，強生就算完全康復，也可能至少得休息一到兩個月，才能回到工作崗位。

《每日郵報》報導，有專家警告，強生如果完全康復，也面臨一到兩個月的休假時間，曾在加護病房待過，將導致他的體力大幅下降。此前，唐寧街說明指出，55歲的強生情況穩定，精神狀態良好，接受一般的供氧治療，能夠自主呼吸，還不需要使用呼吸器。

至於強生出院後能否立刻重返工作崗位，專家則不是很樂觀。東安格里亞大學（University of East Anglia）傳染病專家亨特（Paul Hunter）認為，「如果你的病情嚴重到轉入加護病房，你活了下來，而且只有大約一半的病人戰勝病魔，顯然你需要一點時間來恢復。」

▲▼英國首相強生（Boris Johnson）確診新冠肺炎，轉入倫敦聖湯瑪斯醫院（St Thomas` Hospital）治療。（圖／路透）

▲強生轉入的聖湯瑪斯醫院。（圖／路透）

亨特預測，多數曾住進加護病房的患者，至少需要一到兩個月時間休息，才有力氣重返職場。南安普頓大學醫院NHS信託基金會重症醫療顧問格羅柯特（Mike Grocott）則說，患者住進加護病房接受供氧治療，由於不能隨意行動，會導致體力下降一段時間。

39歲的道克雷（Matt Dockray）曾確診新冠肺炎而轉入加護病房，他告訴《早安英國》，恢復的道路很漫長，大約需要6到8周時間。他回憶自己的狀況，曾一度失去希望，但後來有個聲音要他繼續戰鬥。

強生於倫敦聖湯瑪斯醫院（St Thomas' Hospital）進行治療，在加護病房度過第二個晚上。英國女王伊麗莎白二世祝福他早日康復，並向他懷孕的未婚妻席孟茲（Carrie Symonds）、家人發送一封私人信件。

據了解，強生5日入院時持續發燒，所幸後來體溫已下降。保守黨成員私下仍繃緊神經，其中一名人士透露，現階段依舊面臨非常危險的時刻，「強生轉出加護病房且明顯好轉前，我們都不能鬆懈。」

►英外交大臣稱首相強生不需呼吸器：他是鬥士，有信心他會康復
►英相強生「輸氧治療」！內閣大臣曝最新病情：未裝呼吸器

 
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