郭台銘牽線促成　鴻海威州廠規劃將生產呼吸器





▲鴻海威州廠2018年動土儀式，由美國總統川普（中）、時任威州州長沃克（左）與鴻海創辦人郭台銘（右）出席。（圖／達志影像／美聯社）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）今（8）日發出聲明，證實正與美商醫療器材公司Medtronic共同合作研發呼吸器，並由創辦人郭台銘牽線促成這項合作案，規劃在威斯康辛州生產呼吸器，但目前詳細產能和生產時程，還沒有明確的排程。

新冠肺炎疫情席捲全球，美國確診人數躍居世界第一，死亡人數已經破萬，美國川普為此啟動國防生產法（Defense Production Act），下令各大企業協助生產醫療器材，其中最缺的就是呼吸器，因此郭台銘積極促成合作案。

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鴻海聲明證實，正與美商醫療器材公司Medtronic共同合作研發呼吸器，目前雙方醫療、技術人員已緊密合作，希望加快量產時程，及早投入防疫行列。

鴻海特別強調，感謝集團創辦人郭台銘，牽線促成這項合作，讓Medtronic與集團能攜手，並在這項合作案中，無私貢獻自己許多過往在醫療健康志業上努力的成果。

鴻海威州廠是由郭台銘與當時由共和黨籍的威州州長華克（Scott Walker）簽訂合作備忘錄，鴻海投資100億美元建置10.5代LCD面板廠，並創造1.3萬個就業機會，而威州提供總計45億元的租稅優惠，但後來改至中小尺寸的第6代LCD面板廠，並預計今年5月完工投產。