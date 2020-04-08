Taiwan can help！BBC專訪肯定防疫　陳建仁：台灣不會坐視不管　

▲副總統陳建仁接受BBC專訪。（圖／翻攝自蔡英文臉書）



文／中央社

副總統陳建仁今天接受BBC訪問分享台灣新冠肺炎（COVID-19）抗疫經驗。他強調SARS讓台灣了解超前部署的重要，並表示總統蔡英文強調，台灣可出手協助其他有需要的國家。

英國廣播公司世界新聞頻道（BBC World News）今天報導，新冠肺炎肆虐全球，台灣在抗疫防疫上做得異常優異，截至昨天僅通報376人感染，5人病故，節目連線台灣訪問副總統陳建仁，希望汲取台灣經驗。

陳副總統首先祝福確診並住院的英國首相強生（Boris Johnson）早日復原。

他接著表示，台灣很早就體認到，迅速採取行動、超前部署是預防疫情擴散的重點。

副總統表示，2003年經歷嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情重創台灣，讓台灣體認到提升疾病控制、增強檢疫隔離、啟動中央疫情指揮中心的重要。

當BBC主持人問及台灣是否會幫助其他有需要的國家，副總統說，蔡總統清楚表示，台灣不會坐視，會基於人道主義提供各國必要協助，包括提供大批口罩等醫療資源。

副總統說，台灣將與美國合作進行相關抗疫措施，在快篩檢驗試劑、疫苗的研究與生產等方面進行交流，盼也能與英國合作。

據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計網站資料，新冠肺炎迄今在英國造成約6萬人感染，超過6000人病故。

英國首相強生3月27日宣布染疫並展開自我隔離，10天後病情未見緩解在醫師建議下住院，隔日轉入加護病房。當局強調強生進加護病房僅是預防措施。