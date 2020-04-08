英國停屍間爆滿…醫護人員見「熟悉遺體」 崩潰喊：快被死亡壓垮

▲英國醫療體系已逼近崩潰。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

英國新冠肺炎確診數逼近5.6萬例，死亡數更突破6000人，讓英國國民保健服務（NHS）的醫療資源逼近崩潰。倫敦一名醫護人員就向媒體表示，醫院已經被「死亡」壓得喘不過去，停屍間也放不下遺體，只能將其中40具遺體搬到停車場的臨時冰櫃，「我看到熟悉的名字在上面，情緒真的非常混亂。」

任職於倫敦西米德爾塞克斯大學醫院（West Middlesex University Hospital）的古德萊特（Sally Goodright）形容，現在醫院內的人員都快要被死亡壓到喘不過氣。原本擔任足部醫療助理（podiatry assistant），不過在疫情期間，必須相互支援，她表示，「早上替糖尿病患做了緊急處理後，被要求加入一個團隊來協助停屍間內的工作人員。」

原來，醫院內的停屍間已經不敷使用，醫護人員必須將遺體移到放在停車場的臨時冰櫃內，古德萊特和另外5名醫師，合作將40具遺體從停屍間移到冰箱內。她表示，他們必須2人一組，穿著悶熱的防護衣，拉著沉重的手推車運屍，「我看到熟悉的名字就在上面，是先前治療過的病患，我情緒真的非常混亂。」

古德萊特說，他們的屍袋已經用罄，但還是不斷有遺體從病房送出來，「醫院內的每個人都組成了團隊，同心協力地維持醫院運作。」不過，當她看到還是有許多人在戶外活動時，依舊忍不住感嘆，「這些人不明白『待在家裡，拯救生命』的意義嗎？」