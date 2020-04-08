蓬佩奧再抨擊中國0死亡報告　不論「民主與否」都要保持透明

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）7日再次呼籲全球各國，面對新冠肺炎疫情，必須保持透明和誠實。這段話也被外界認為，是再次抨擊中國，因為自新冠肺炎疫情爆發以來，6日首度出現0死亡報告。

蓬佩奧在記者會上並未直接提及中國，也沒有繼續使用「中國病毒」等措詞，只表示所有國家都應該提供準確、即時的數據，幫助全世界更了解這種病毒，「每個國家，不論是不是民主國家，都必須以公開、透明且有效的方式分享準確的數據。」

中國駐華盛頓大使崔天凱日前在《紐約時報》上表示，中美兩國先前曾因為新冠病毒，進行過「不愉快」的談話，但現在已經是該互相團結、合作與支持的時候了。

另外，也有不願具名的白宮高級官員向《路透社》表示，自新冠肺炎爆發以來，研究團隊進入武漢一直受阻，「如果崔大使認為，中國願意與美國合作，讓美國有機會直接和武漢的病毒實驗室合作，我們會非常感謝。」

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