疫情重擊！川普資產「18天蒸發300億」　Zoom創辦人逆勢衝入富豪榜

▲川普資產在18天內縮減10億美元。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

新冠肺炎疫情重創全球經濟，失業人口數量不斷攀升，就連美國總統川普的資產，也在18天內縮減10億美元。而《富比士》最新富豪榜同樣受到疫情衝擊，億萬富豪名單整整少了200多人；但富豪榜出現了「逆勢成長」的新面孔，視訊會議平台Zoom創辦人袁征，以55億美元資產，名列第293名。

綜合外媒報導，川普（Donald Trump）的淨資產在3月1日時為31億美元（約台幣931億元），結果3月18日就大幅縮減10億美元（約台幣300億元），剩下21億美元（約台幣631億元）。川普集團旗下擁有500多間公司，跨足房地產、建築、酒店、娛樂等產業，目前由川普的兒子小唐納川普（Donald Trump Jr.）與艾瑞克．川普（Eric Trump）經營。

受到新冠肺炎疫情衝擊，《富比士》2020年度富豪榜中，有267人跌出了億萬富豪名單，目前全球2095名身家超過10億美元的富豪中，有1062人在過去一年中資產出現虧損。

不過，視訊會議平台Zoom創辦人袁征，卻在此刻逆勢衝入富豪榜。受到各地封城、禁足令的影響，許多上班族必須在家辦公，對視訊會議設備的需求也就大幅提升；袁征以55億美元（約台幣1652億元）資產，名列富豪榜第293名。