逃離東京！日本人湧入鄉村恐致疫情擴散　最後3塊「新肺淨土」陷危機

▲ 東京7個都府縣進入緊急狀態，電車乘客銳減。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本累計4472人感染新冠肺炎（COVID-19），首相安倍晉三7日對東京7個都道府宣布緊急狀態，「#東京逃出」也登上日本推特趨勢榜，顯示身處重災區的首都居民開始感到恐慌。隨著主要城市中心病例不斷上升，焦急的民眾紛紛逃往外圍城鎮，引起居民不快，官員也相當憂心。

《日本時報》報導，從電視及社群媒體上的影片可見，自東京乘新幹線只要一個多小時車程的長野縣輕井澤過去一周內四處可見掛著東京車牌的車輛。當地居民擔心，這些外地來的旅客將增加病毒傳播的風險。

輕井澤町長藤卷進3月底曾呼籲，非疫情中心的居民也應和東京人一樣保持警覺，因為許多確診者的感染途徑並不明顯。

附近的茅野市當局此前表示，他們收到大量民眾來信抱怨，超市停車場裡突然出現許多掛著東京車牌的車輛，擔心會引起疫情。市長今井敦因此下令，欲入住該市1.2萬棟別墅的民眾應採取預防措施，防止感染擴散。

佐久市長柳田清二更加直接，3月29日在推特表示，從東京來到長野的人越來越多，「如果可以的話，請待在東京的家中。也許你正考慮從病毒肆虐的東京搬到相對平靜的長野，但請再考慮一下當局的呼籲，克制自己。」

長野縣截至7日累計14起確診，但住在別墅密集區的官員擔心，別墅內若爆發疫情，當地醫療設施可能不堪負荷。

關西地區的大阪府有481例確診，鄰近的兵庫縣則有230例，屬於日本災情較為嚴重的地區。大阪府知事吉村洋文和兵庫縣知事井戶敏三都和東京當局一樣，鼓勵當地民眾待在家中。

鳥取縣是日本最後3個維持零確診的縣之一，目前也面臨災區民眾湧入的風險。當被問及該如何處理此問題時，鳥取縣知事平井伸治呼籲，被下令避免非必要外出的地區居民應遵守規定。

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