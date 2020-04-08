國營事業土地及不動產租金擬調降二成　經濟部長回應了

▲經濟部長沈榮津今（8）日在立法院受訪時表示，經濟部轄下工業區目前已提供租金分期或緩繳，管理費也已減半徵收。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，衝擊內需市場，據了解，行政院擬協調公部門及國營事業調降租金，目前研擬減免幅度約二成，實施期間擬約半年，將待行政院拍板後上路。

經濟部長沈榮津今（8）日在立法院受訪時表示，國營事業降租目前統一由行政院協調，經濟部轄下工業區目前已提供租金分期或緩繳，管理費也已減半徵收。

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依據統計，經濟部轄管國營事業租金收入水準，台糖約年租金約35億元、台灣中油公司約4億元，財政部國有非公用不動產約33億元，交通部轄下台灣港務公司約27億元、桃機公司19億元、中華郵政約5億元。

疫情還看不到底，觀光旅宿、餐飲等產業成為重災區，不少業者亟須紓困，不僅商總等工商團體要求政府帶頭降租，飯店龍頭、晶華酒店集團董事長潘思亮日前也疾呼，目前全台共有六成飯店為承租經營，租金成為飯店業沈重的成本，建議政府可在疫情期間開放五成租額可抵未來所得稅（tax credits稅收抵免），讓飯店業的房東如壽險金控公司等民營企業，有誘因減收租金又能對股東交代，攜手共渡這「疫」關。