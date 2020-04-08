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甜美女企業家偷腥片流出！「小王視角錄2段」鏡頭比YA　綠帽夫一句話原諒

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W女與Z男酒後莫名起衝突，W女抄起水果叉就往Z男刺下去。（圖／本刊繪圖組）

▲W女與Z男酒後莫名起衝突，W女抄起水果叉就往Z男刺下去。（圖／本刊繪圖組）

圖、文／CTWANT

月嫂女王W女和Z男台商之間究竟有無發生性關係，女方大方坦承，而男方卻堅稱沒有，令外界猶如霧裡看花，弄不明白，包括2人第1次發生衝突時，W女持果叉劃傷Z男，更在他的後腰留下4個明顯的叉痕小洞，但為何酒後大打出手、彼此傷害的原因也不知道，因為Z男說「我全都忘了」。

2017年7月4日晚上，2人發生第1次衝突。當天晚上Z男邀約W女以及另外2位朋友到他新店住家聚會，4人在客廳聊天喝酒，大家都喝得有酒意時，Z男的2位朋友先行離開，而當W女準備離去時卻突然與Z男發生爭執，雙方大打出手，W女持水果叉朝Z男揮舞，不慎劃傷Z男身體數處，還一叉猛力戳進Z男的後腰近脊椎處。

混亂中，W女的包包、手提電腦、手機等散落一地，客廳一片凌亂，由於2人都有酒意，誰也說不清爭吵的原因，但Z男事後當晚和朋友的對話內容出現「她要看我的手機，我不肯，她就出手來搶」。可是Z男對當晚所發生的事表示「全部都忘了」。

事發當晚警方獲報上門時，W女已被Z男推出屋外，W女一口氣對Z男提告了傷害、侵占、毀謗及妨害電腦使用等4項罪名，Z男則未對W女提告。但W女不久後又在7月30日與Z男提出和解，Z男則只要求W女「以後控制好自己的情緒就好。」

Z男遭W女持叉猛力刺向後腰近脊椎處，至今仍留下4個小洞的明顯傷痕。（圖／趙世勳攝）

▲Z男遭W女持叉猛力刺向後腰近脊椎處，至今仍留下4個小洞的明顯傷痕。（圖／趙世勳攝）

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兩人發生糾紛時，Z男「剛好」看到W女的性愛自拍影片，就下載下來傳給W女的醫生老公。（圖／本刊繪圖組）

▲兩人發生糾紛時，Z男「剛好」看到W女的性愛自拍影片，就下載下來傳給W女的醫生老公。（圖／本刊繪圖組）

創立台灣知名月嫂產業的W女，因外型亮麗、長相甜美而被網友稱為「月嫂女王」，如今她捲進一場性愛影片醜聞，但影片卻是他的Z姓台商好友傳給她的老公，就在W女和Z男第1次衝突和解後，2人表面上恢復往來，但2017年11月間，W女卻突然告訴Z男母親「妳知道妳兒子是小王嗎？」2人為此再度反目。

「巧合的是」，就在同一時間，Z男竟在色情影片的群組裡發現有2段性愛影片中的女主角居然是W女，Z男自稱為了報復W女指控他是小王，還把母親拖下水，於是下載性愛影片後透過臉書傳給W女的老公。

檢視這2段僅有影像沒有聲音的影片，1段約有3分鐘，另1段僅有1分鐘的長度。場景是在旅館內的床上，且視角應是由男方手持手機拍攝，大多都是近距離的「器官活動」畫面，但有拍到女主角的全身及臉部，明顯可辨識出就是W女，至於男主角的臉則完全未在影片中出現，其中1段影片結束前W女還開心用手比出YA的手勢。

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雖然兩人已經翻臉，但2017年12月的跨年夜，W女與Z男仍留下親密合照。（圖／讀者提供）

▲雖然兩人已經翻臉，但2017年12月的跨年夜，W女與Z男仍留下親密合照。（圖／讀者提供）

台商Z男將2段自稱上網發現的W女性愛影片寄給她的老公Y醫師，結果事件愈演愈烈，W女的老公Y醫師拿到影片後質問W女，W女大方坦承自己是影片中的女主角，結果Y醫師表示「只要不搶小孩監護權就願意原諒W女」，孰料W女不同意，於是Y醫師提告W女和Z男通姦。

開庭時，W女除坦承外遇外，也爆出性愛影片的男主角就是提供影片的Z男，並指出她與Z男自2017年4月至7月，兩人做愛3次，地點都是台北的汽車旅館。

Z男當庭否認通姦，並要W女詳細說出兩人做愛日期及時間、汽車旅館名稱以及他的身體特徵，W女均無法完整陳述，結果法官以Y醫師「已口頭承諾原諒妻子且不得提告」為由，而Z男與W女屬於同案被告，因此判決本案不受理，也未對影片中的男主角身分深入追查，讓此案成了各說各話的羅生門。

Z男無奈的說，「我只是氣不過被誣指是小王，而告我的Y醫師又當庭罵我是『畜牲』，平白無辜受此冤屈，才會想要討回公道」。

Z男強調，「我不想、也不願意把他們對我的傷害去提告，但不代表他們的所作所為是可以被接受的。希望他們夫妻倆可以從中學習到教訓，檢討反省自己的為人處事是否適當，我的目的是盡快終止這場無聊的糾紛」。

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