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台灣10大富豪「疫」起慘虧！首富重回寶座2個月少300億　國泰蔡家蒸發540億最多

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疫情造成銀行業務成長趨緩，讓國泰金控集團董事長蔡宏圖（右一）與哥哥蔡政達的資產大幅縮水。（圖／報系資料庫）

▲疫情造成銀行業務成長趨緩，讓國泰金控集團董事長蔡宏圖（右一）與哥哥蔡政達的資產大幅縮水。（圖／報系資料庫）

圖、文／CTWANT

新冠肺炎對全球帶來「史詩級」的重創，無國無人能敵，股災成了「恐懼的總和」，再強大的企業也難逃，富豪當然不例外。根據美國知名財經雜誌《富比士（Forbes）》3月底最新統計，台灣前十大富豪財產大幅縮水81.5億美元，約當新台幣2,445億元。

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災情最慘的是國泰金控蔡宏圖兄弟，由於股匯潰堤，身價瞬間蒸發新台幣540億元，其次為旺旺集團董事長蔡衍明（旺董）及鴻海創辦人郭台銘，雙雙縮水420億元。而富邦金蔡明忠、蔡明興兄弟檔縮水幅度則是在十大富豪中名列第八。

縮水新台幣540億元最大受災戶　國泰金控蔡宏圖兄弟　業務成長恐趨緩

疫情發生迄今，2020年台灣前10大富豪中，財產縮水最多的就是國泰金控董事長蔡宏圖、蔡政達兄弟，兩人的財富從年初的71億美元（約新台幣2,130億元），縮水到53億美元（約新台幣1590億元），不到二個月就蒸發掉18億美元（新台幣540億元），成了最大受災戶。

「台股與美股的跌幅，今年三月為史上最大，國內壽險業以鉅額投資美股、海外公債與企業債為主，對新台幣與美元匯率較敏感，最懼怕『股匯雙殺』。」一名壽險業者進一步分析，「業內投資台股金額約新台幣1.5兆元，以台股三月下旬跌幅23％估算，股票跌價損失約當新台幣3,000億元。」小股東也憂心「股票『跌跌不休』，會侵蝕到保險公司的老本。」

台股受疫情影響與美股連動，日前一度跌破9,000點大關。（圖／林勝發攝）

▲台股受疫情影響與美股連動，日前一度跌破9,000點大關。（圖／林勝發攝）

在新冠肺炎疫情爆發之初，國泰金控總經理李長庚在第一時間就成立「防疫緊急應變小組」。「疫情對銀行業務帶來壓力，授信業務成長及債權回收速度都將趨緩，預估今年壞帳升高；如果短期內疫情獲得控制，再搭配政府紓困方案，銀行體系才能安全過關。」一名國泰金控主管表示。

國泰金控董事長蔡宏圖近年除了現身主持股東會，鮮少公開露面。他十年前向銀行團聯貸新台幣800億元，買下三弟蔡鎮宇的國泰金股份後，便常向友人說：「我應該是全台欠債最多的『首負』，每年要還十幾億元的利息。」如今更成為這波疫情中資產縮水的榜首。

新冠肺炎爆發後，國泰金控第一時間就成立緊急應變小組，不過仍預估今年業務成長恐趨緩。（圖／報系資料庫）

▲新冠肺炎爆發後，國泰金控第一時間就成立緊急應變小組，不過仍預估今年業務成長恐趨緩。（圖／報系資料庫）

縮水新台幣120億元居第八　富邦蔡明忠兄弟　宅經濟笑納百億

受疫情影響，富邦金今年人壽新契約保費可能較去年衰退2成，電商平台momo則逆勢成長。（圖／報系資料庫）

▲受疫情影響，富邦金今年人壽新契約保費可能較去年衰退2成，電商平台momo則逆勢成長。（圖／報系資料庫）

（圖／報系資料庫）

▲（圖／報系資料庫）

另一對富豪兄弟檔──富邦集團蔡明忠及蔡明興，這次財富縮水4億美元（約新台幣120億元），和堂兄國泰金蔡宏圖兄弟的18億美元災損比起來，相對「輕微」。

富邦金控董事長蔡明興今年初在集團尾牙上說：「去年是十分動盪的一年，富邦金還是交出不錯的成績單，第十一度蟬聯金控每股盈餘的冠軍，而北富銀稅後盈餘，更首度突破200億元。」

儘管如今金融業遭疫情重創，但日漸增溫的「宅經濟」，帶動富邦集團旗下台灣大哥大的線上追劇與影音營收；此外，旗下電商平台momo購物網的營收，光是二月就接近100億元，較去年同期成長四成，勝於同業。（待續）

雖然金融面受創，但受惠疫情帶來的宅經濟，富邦momo的2月業績成長4成。（圖／報系資料庫）

▲雖然金融面受創，但受惠疫情帶來的宅經濟，富邦momo的2月業績成長4成。（圖／報系資料庫）

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頂新集團三董魏應充（左4）以及四董魏應行（左2），曾協助屏東縣農民將檸檬賣到大陸市場。（圖／報系資料庫）

▲頂新集團三董魏應充（左4）以及四董魏應行（左2），曾協助屏東縣農民將檸檬賣到大陸市場。（圖／報系資料庫）

頂新集團的魏家四兄弟（魏應州、魏應交、魏應充及魏應行）2020年初才重登台灣首富，短短兩個月內因大瘟疫爆發重擊下，隨後又掉到62億美元（約新台幣1,860億元），財富蒸發了約新台幣300億元。

民眾在2014年「食安風暴」後發起的「滅頂行動」，讓頂新集團的魏家資產蒸發1200億元。（圖／報系資料庫）

▲民眾在2014年「食安風暴」後發起的「滅頂行動」，讓頂新集團的魏家資產蒸發1200億元。（圖／報系資料庫）

6年前，魏家四兄弟資產一度登峰，高達86億美元（約新台幣2,580億元），後因「食安風暴」及「滅頂行動」，暴跌至46億美元（約新台幣1,380億元），好不容易今年以72億美元（約新台幣2,160億元）重登首富。

新冠肺炎疫情期間，頂新集團旗下的康師傅將「世界同心，健康是福」的標語打上美國紐約時代廣場的中國屏。（圖／翻攝自臉書）

▲新冠肺炎疫情期間，頂新集團旗下的康師傅將「世界同心，健康是福」的標語打上美國紐約時代廣場的中國屏。（圖／翻攝自臉書）

頂新集團的事業重心是大陸「康師傅」方便麵等系列，在台灣則有電信業「台灣之星」及老牌食品公司「味全」等。防疫期間，頂新集團除了在大陸捐出市價約新台幣6,200萬元的泡麵與礦泉水等，還在美國紐約時代廣場點亮「中國屏」，打上「世界同心，健康是福」的標語

「康師傅」董座魏應州的長子魏宏名表示，「疫情影響下，上半年的飲料營收、出貨略有壓力；泡麵是民生戰略物資，疫情過後會有反彈性消費。」

今年89歲的股神巴菲特坦言，活了這麼久，第一次遇到這種市場。他同時指出，目前市況雖受新冠肺炎疫情與國際油價暴跌夾擊，但沒有金融海嘯那麼可怕。（圖／報系資料庫）

▲今年89歲的股神巴菲特坦言，活了這麼久，第一次遇到這種市場。他同時指出，目前市況雖受新冠肺炎疫情與國際油價暴跌夾擊，但沒有金融海嘯那麼可怕。（圖／報系資料庫）

十大富豪中的「長輩」，當屬92歲的長春化工集團總裁林書鴻，旗下海內外事業多達20家，以石化、電子材料化學、樹脂等為主，由於全未上市，投資人較陌生，也因此躲過股災，財富僅「小降」5,000萬美元（約新台幣15億元）。

長春集團總裁林書鴻因旗下繁多的事業體都沒上市，資產縮水幅度比其他富豪小。（圖／報系資料庫）

▲長春集團總裁林書鴻因旗下繁多的事業體都沒上市，資產縮水幅度比其他富豪小。（圖／報系資料庫）

長春集團的核心事業體以石化、電子材料化學與樹脂等為主。（圖／翻攝自網路）

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