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嚴凱泰打臉高嘉瑜！嚴陳莉蓮鐵腕止血裕隆　內幕曝光

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圖、文／鏡週刊

上週一（3月30日）國內汽車業龍頭裕隆董事會通過去年財報，巨額虧損244.65億元，等於慘賠近1.6個股本，創下創立以來之最，同時宣布減資36.4%。本刊調查，一肩扛起4000億元江山的裕隆執行長嚴陳莉蓮，這次加速提列減損、全面掃除沉重財務包袱，就是要讓裕隆財務歸零，重新再出發，尤其與鴻海合資新公司，將讓裕隆集團進可攻、退可守，等待時機再起。

嚴陳莉蓮決定一次打消包括納智捷、華創與東風裕隆在內的資產減損，讓裕隆去年虧損高達244.65億元，創下裕隆67年來最高紀錄。 

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▲嚴陳莉蓮決定一次打消包括納智捷、華創與東風裕隆在內的資產減損，讓裕隆去年虧損高達244.65億元，創下裕隆67年來最高紀錄。（圖／鏡週刊提供，下同）

「去年的財報大虧，主因是提列納智捷、華創與大陸的車型減損。」3月30日晚間，國內汽車業龍頭裕隆丟出震撼彈，公布2019年財報虧損244.56億元，每股淨損15.55元，創下裕隆67年來最嚴重的虧損紀錄。

裕隆一次打銷244.65億元的巨額虧損，與2009年到2018年10年間所賺的253.28億元不相上下；嚴陳莉蓮並決定減資57.29億元、彌補虧損，減資後裕隆的實收資本額降為100億元，消息一出立刻震撼市場。

然而，這對於一年多前，面對夫婿嚴凱泰驟逝，一肩扛起4000億裕隆集團江山的執行長嚴陳莉蓮來說，卻是不得不做的重大決定。

本刊調查，擔任女籃隊長時期，以「精準判斷、迅速執行」剽悍球風著稱的嚴陳莉蓮，面對嚴凱泰生前念茲在茲，視為家族重大使命的自主品牌—納智捷（Luxgen）銷售持續低迷；加上多年來，專注研發新車的華創車電，因為只有納智捷一個客戶，成為拖累集團的大錢坑，憂心不已。

「嚴董（嚴凱泰）自創納智捷品牌以來，已有11款新車上市，一台車研發至少要花百億之譜，幾年下來，裕隆集團就燒掉7、800億，如此的大窟窿，接手後的嚴陳莉蓮不得不面對。」業內人士坦言。

上任之初，她立即對納智捷與華創增資補血，但受兩岸車市急凍衝擊，納智捷銷量每況愈下，去年只賣了4000多台，與對岸合資的東風裕隆銷量，更受中美貿易戰影響，每月銷量僅剩百輛，導致慘虧。

現實的壓力讓嚴陳莉蓮從追夢走向務實，開始鐵腕止血，從組織整併、開放平台尋求新客戶、子公司減資改善財務結構，更大動作的對燒錢最兇的華創車電下手，就是要擺脫「納智捷」與「華創車電」兩大包袱。

「今年初，裕隆與鴻海簽訂合資新公司協議，過去投資納智捷與華創的財務虧損需要全面透明化，與其繼續背負陳年舊帳，不如一次大破大立，讓裕隆徹底脫胎換骨。」知情人士說。

新科立委高嘉瑜批評裕隆拿國家補助造不出車，其實嚴凱泰過去20年來靠大陸投資匯回500多億元讓裕隆有能力發展自主品牌。

最近港湖女神立委高嘉瑜戰力十足，不斷質疑高關稅保護國產車的做法，還批評裕隆集團拿了國家補助卻造不出車，但從這次裕隆能一次打消244.65億元虧損，靠的就是嚴凱泰生前做出的重大決定，而從裕隆財報數字來看，也剛好打臉高嘉瑜。

新科民進黨籍立法委員高嘉瑜在立院質詢時，痛批政府長年用關稅保護國產車，對此，經濟部長沈榮津表示，進口車的性價比較高，希望國產車業者應再努力。聽完後，高嘉瑜怒批：「這句話聽了50年了！」並表示，裕隆近5年來外銷數量是0，近年國產車市占率更節節下滑，與進口車形成死亡交叉，顯示民眾寧願購買進口車，因此政府該檢討汽車關稅。

高嘉瑜隨又上網紅館長直播，大談「降低汽車進口關稅」，批評台灣長期只為了扶植一家「所謂的本土汽車產業」，還直嗆「他們拿了多少人民的納稅錢，可是有做出東西來嗎？結果他跑去中國，電動車政府一年補助他幾十億，他到現在有沒有生產出一台電動車」。就是在暗批裕隆，拿政府補助卻造不出車。

其實這次裕隆集團執行長嚴陳莉蓮能夠一次打消244.56億元的資產減損，正是拜前執行長嚴凱泰20多年來，替裕隆集團留下厚實的大陸投資收益所賜。「尤其是東風日產，從2002年投資到去年為止，認列匯回台灣的投資收益就超過586億元，華創也因此有能力開發十多款車型，還包括了2款電動車。」裕隆主管說。

據裕隆財報顯示，裕隆體系認列大陸的投資收益截至去年為止已超過新台幣586億元，現金股利回流截至去年已達人民幣108億元（按平均匯率5計算約新台幣540億元），發放給台灣股東的現金股利則達新台幣510億元。「說裕隆錢進大陸、債留台灣，根本不是事實。」裕隆主管拿著財報數字直言。

嚴凱泰生前接受本刊獨家專訪時就曾強調，走品牌這條路，絕對不是憑空想像，而是準備好銀彈與資源來做的，「嚴凱泰不會幹做不到的事，絕不會做把家敗光的事，仔細去看裕隆的Balance Sheet（資產負債表），那種賺100塊花900塊的事，我不會去做，這會讓我晚上睡不著覺。」

而過去十多年來，裕隆集團投入納智捷自主品牌，已經開發11款新車，其中包括2款電動車，以每輛開發成本至少百億元計算，至今花費少說也有7、800億元，全靠著大陸投資收益來支撐。「如果只靠國家補助的杯水車薪，根本別想開發出這十多款新車。」資深車業人士不客氣的說。

根據裕隆財報顯示，原持有的特別盈餘公積就有390億元，這次一次認列納智捷、東風裕隆與華創車電200多億元的巨額資產減損，仍有100多億元的資金支撐裕隆未來營運。「只要公司營運漸入佳境，除了迅速由虧轉盈外，打掉的巨額減損也可以回沖，等於告訴投資人，裕隆最壞的情況已經過去。」投資圈人士觀察。


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