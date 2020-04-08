外媒：中國倒賣醫療裝備　部分是義大利先前捐的！





▲義大利是歐洲新冠肺炎最嚴重國家。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社紐約7日綜合外電報導

在新冠肺炎疫情中， 中國力圖塑造專注人道救援的全球領袖形象，但外媒引述美國政府官員說法指出，中國表面上稱要捐口罩給義大利，卻將義大利先前捐給中國的醫療用品倒賣回去。

福斯新聞（Fox News）報導，就在中國向世人表示將捐口罩、面罩、檢驗裝備給義大利以後，中國悄悄地改變態度，並賣給義大利所亟需的醫療裝備，而非用捐的。 更糟的是，中國強迫義大利買的個人防護裝備實際上是義大利在未受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情衝擊前捐給中國的。

而今，義大利有逾1萬 6000人死於新冠肺炎。 川普政府一名高級官員告訴英國週刊「觀察者」（The Spectator）說，在疫情衝擊歐洲前，義大利送了大量的個人防護裝備給中國，中國之後又把這批裝備送回給義大利，部分還收費。

北京慷義大利之慨，只是中國在這場全球疫情中最新一起素行不良的示範。 中國哄抬價格出售給其他國家的數以千計其他用品與檢驗試劑組，最後都是瑕疵品。 西班牙在發現檢驗試劑組無法適當檢測後，已經將5萬組歸還給中國。

上週，荷蘭也拒絕了中國製造的檢 驗試劑組和防護用品，認為不合格並質疑北京出售給全 世界的用品的品質。 土耳其、喬治亞、捷克也表示，它們從中國買的檢 驗試劑組有一點不合用。中國對此的態度不是解決問題 ，而是責備使用者的不是。（譯者：陳家倫/核稿：林治平）