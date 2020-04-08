知名甜美女企業家成「網路性愛片主角」　多金帥哥成小王…他後悔喊冤

▲月嫂女王W女不僅外型亮麗搶眼，所經營的月嫂產業在南台灣亦頗具知名度。（圖／翻攝畫面）

圖、文／CTWANT

創立台灣知名月嫂產業的W女，因外型亮麗、長相甜美而被網友稱為「月嫂女王」，如今她捲進一場性愛影片醜聞，還被丈夫狀告通姦，然而她在法庭不但大方坦承影片中的女主角就是她，還反指提供性愛影片給丈夫的Z姓台商就是片中的男主角，為此，Z姓台商出面喊冤，他已後悔提供影片給W女丈夫，希望這場令外界霧裡看花的桃色風波能夠就此打住。

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本刊調查，現年45歲的台商Z男在大陸從事多方面投資，不僅事業有成且在兩岸間小有名氣，也在大陸投資坐月子產業，2017年初，他在上網瀏覽時發現高雄有位同行的臉書，裡面提及的相關內容讓他頗感興趣，於是透過臉書聯繫加為好友，而這位「臉友」正是當時以還不到30歲的年紀即成功開創事業的W女。

▲W女接受媒體訪問時透露，月嫂產業商機每年高達8億元。（圖／翻攝畫面）

2017年4月，Z男返台前往高雄和W女初次見面後，當時就知道她已有婚姻及小孩，但因欣賞她的工作態度以及漂亮討喜的外型而願意在事業上予以幫助，將自己的人脈介紹給W女，包括多位月子產業的老闆在內，希望讓她能更快地發展事業，當然也因此2人經常一起和朋友們喝酒聚會。

但Z男強調並沒有任何企圖，互動的過程中也沒有談及感情，更沒有發生性關係，「我們是有一些看似親密的手機合照，但每次都有朋友一起，從來沒有單獨相處過。」Z男說「我單身，身邊當然不乏認識很多女孩子，不管在大陸或在台灣都是如此」。

2017年7月4日晚上，Z男和W女酒後爭執且大打出手，W女持果叉劃傷Z男，還1叉刺進後腰近脊椎處，鬧到報警，W女並至派出所提告，而Z男則至醫院驗傷治療但未反控，至7月30日，W女主動聯繫Z男並達成和解撤告，表面上2人的互動交往恢復如初，但裂痕已經存在。

Z男面有悔意地說，W女向他母親告狀，說他是小王，他要求她出面道歉，2人因此反目，他因「巧合」地在網上群組看見2段性愛影片中的女主角竟是W女，一時氣忿之下，就將影片下載寄給W女的醫師老公。

▲Z台商向本刊喊冤指性愛錄音帶的男主角絕對不是他，也絕對沒有和W女上床通姦。（圖／趙世勳攝）

W女的醫師老公將妻子和Z男一併提告妨害婚姻，在法庭上，W女承認性愛影片中的女主角是她，但未露身影的男主角則是台商Z男，對此，Z男極力否認，他要W女明確指出和他發生性關係3次的時間及地點，由於W女的醫師老公在事發之後曾經表示願意原諒，依法不得再行提告，而W女和Z男為同案被告，於是承審法官據此判決本案不受理，也因此法官並未對通姦情節的真偽予以判定，惟本案仍可上訴。

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