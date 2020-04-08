　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

知名甜美女企業家成「網路性愛片主角」　多金帥哥成小王…他後悔喊冤

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

月嫂女王W女不僅外型亮麗搶眼，所經營的月嫂產業在南台灣亦頗具知名度。（圖／翻攝畫面）

 ▲月嫂女王W女不僅外型亮麗搶眼，所經營的月嫂產業在南台灣亦頗具知名度。（圖／翻攝畫面）

圖、文／CTWANT

創立台灣知名月嫂產業的W女，因外型亮麗、長相甜美而被網友稱為「月嫂女王」，如今她捲進一場性愛影片醜聞，還被丈夫狀告通姦，然而她在法庭不但大方坦承影片中的女主角就是她，還反指提供性愛影片給丈夫的Z姓台商就是片中的男主角，為此，Z姓台商出面喊冤，他已後悔提供影片給W女丈夫，希望這場令外界霧裡看花的桃色風波能夠就此打住。

本刊調查，現年45歲的台商Z男在大陸從事多方面投資，不僅事業有成且在兩岸間小有名氣，也在大陸投資坐月子產業，2017年初，他在上網瀏覽時發現高雄有位同行的臉書，裡面提及的相關內容讓他頗感興趣，於是透過臉書聯繫加為好友，而這位「臉友」正是當時以還不到30歲的年紀即成功開創事業的W女。

W女接受媒體訪問時透露，月嫂產業商機每年高達8億元。（圖／翻攝畫面）

▲W女接受媒體訪問時透露，月嫂產業商機每年高達8億元。（圖／翻攝畫面）

2017年4月，Z男返台前往高雄和W女初次見面後，當時就知道她已有婚姻及小孩，但因欣賞她的工作態度以及漂亮討喜的外型而願意在事業上予以幫助，將自己的人脈介紹給W女，包括多位月子產業的老闆在內，希望讓她能更快地發展事業，當然也因此2人經常一起和朋友們喝酒聚會。

但Z男強調並沒有任何企圖，互動的過程中也沒有談及感情，更沒有發生性關係，「我們是有一些看似親密的手機合照，但每次都有朋友一起，從來沒有單獨相處過。」Z男說「我單身，身邊當然不乏認識很多女孩子，不管在大陸或在台灣都是如此」。

2017年7月4日晚上，Z男和W女酒後爭執且大打出手，W女持果叉劃傷Z男，還1叉刺進後腰近脊椎處，鬧到報警，W女並至派出所提告，而Z男則至醫院驗傷治療但未反控，至7月30日，W女主動聯繫Z男並達成和解撤告，表面上2人的互動交往恢復如初，但裂痕已經存在。

Z男面有悔意地說，W女向他母親告狀，說他是小王，他要求她出面道歉，2人因此反目，他因「巧合」地在網上群組看見2段性愛影片中的女主角竟是W女，一時氣忿之下，就將影片下載寄給W女的醫師老公。

Z台商向本刊喊冤指性愛錄音帶的男主角絕對不是他，也絕對沒有和W女上床通姦。（圖／趙世勳攝）

▲Z台商向本刊喊冤指性愛錄音帶的男主角絕對不是他，也絕對沒有和W女上床通姦。（圖／趙世勳攝

W女的醫師老公將妻子和Z男一併提告妨害婚姻，在法庭上，W女承認性愛影片中的女主角是她，但未露身影的男主角則是台商Z男，對此，Z男極力否認，他要W女明確指出和他發生性關係3次的時間及地點，由於W女的醫師老公在事發之後曾經表示願意原諒，依法不得再行提告，而W女和Z男為同案被告，於是承審法官據此判決本案不受理，也因此法官並未對通姦情節的真偽予以判定，惟本案仍可上訴。

更多 CTWANT 報導
【謎片傳奇2】後腰被果叉捅4洞　男：我全都忘了
【阿水講股】股市阿水：台股是資金避風港？
【10個富豪虧很大1】股災疫起蒸發2445億　國泰蔡家損失540億成重災區

ET快訊
謝和弦「女粉絲恩愛陪玩照」外洩！莉婭4鐵證反咬：把他當前輩分
封城76天解禁了！　武漢台灣人嘆工作沒了、孩子天天想家
「韓國瑜開始耍賴」罷免案遭反制　台灣基進黨笑：回歸市政都是假
晚起又變天！下波鋒面「全台有雨+冷氣團」　吳德榮：北部低溫1
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

知名甜美女企業家成「網路性愛片主角」　小王遭指多金帥哥…他後悔喊冤

81歲夫養小三20年「她年輕又美」　75歲嬤氣炸狂甩巴掌斷假牙：還我青春！

神鬼詐欺犯起底！台大前校長慘淪工具人　貴婦獻身3P捧錢送名車

無照屁孩開車遇警逆向逃　囂張嗆警遭壓制...最高恐被罰20萬元

女議員涉詐領400萬助理費遭搜索約談！　檢察官聲請羈押禁見

快訊／台中6歲女遭性侵哭出來！綠衣狼身分曝光…已婚有孩子

快訊／公園玩耍被盯上！台中6歲女慘遭性侵　里長帶人抓綠衣狼

恐成防疫破口？！　南警動員民力大東夜市擴大防疫宣導

台南東區富農街民宅火警　3樓加蓋鐵皮屋的佛堂燒燬

快訊／三重驚傳惡火撲公寓！85消防衝到場　「2樓竄火」進屋找不到屋主

男神蘇志燮結婚了！　娶回小17歲主播女友

Neinei、Max不同意爸媽出國玩！　吳尊「靠一招說服」孩子答應了

半夜被抱醒...噁男狂磨「妳門沒關」　新竹妹看監視器崩潰：真的快吐了

援助義大利疫情！6天捐款破1.2億 台人愛心狂湧...呂若瑟神父「喊停」

性侵勒斃「割乳做標本」！華山分屍案犯二審改判無期徒刑

1家6口棄養路邊！柴犬媽遭毆打 右眼萎縮滲血...視線離不開小黑寶

新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～

老司機嬤跟孫女玩四字台語接龍　狂講超母湯詞語...網：完全笑噴

陳子玄離婚後稱陳建隆「爸爸」　首吐復合可能「大家很期待」

怕客人拿錯！南投製麵人變畫師　袋上Q版肖象...老顧客：就是我

知名甜美女企業家成「網路性愛片主角」　小王遭指多金帥哥…他後悔喊冤

81歲夫養小三20年「她年輕又美」　75歲嬤氣炸狂甩巴掌斷假牙：還我青春！

神鬼詐欺犯起底！台大前校長慘淪工具人　貴婦獻身3P捧錢送名車

無照屁孩開車遇警逆向逃　囂張嗆警遭壓制...最高恐被罰20萬元

女議員涉詐領400萬助理費遭搜索約談！　檢察官聲請羈押禁見

快訊／台中6歲女遭性侵哭出來！綠衣狼身分曝光…已婚有孩子

快訊／公園玩耍被盯上！台中6歲女慘遭性侵　里長帶人抓綠衣狼

恐成防疫破口？！　南警動員民力大東夜市擴大防疫宣導

台南東區富農街民宅火警　3樓加蓋鐵皮屋的佛堂燒燬

快訊／三重驚傳惡火撲公寓！85消防衝到場　「2樓竄火」進屋找不到屋主

辜莞允釣蝦場約會男友！　事業停擺10個月近況曝

劉至翰外遇欠債500萬…前妻遭連累「路邊昏倒送醫」！　債主：是男人就出來面對

歐洲國家盼在復活節前後解封　WHO警告：別太早鬆綁防疫措施，疫情可能反撲

和六月輪流放風！李易揪Teddy夜泡酒店4hrs　連2攤累翻雙眼無神

知名甜美女企業家成「網路性愛片主角」　小王遭指多金帥哥…他後悔喊冤

81歲夫養小三20年「她年輕又美」　75歲嬤氣炸狂甩巴掌斷假牙：還我青春！

鮪魚爆熱戀保時捷男！　窩同一件外套擁抱取暖…等紅燈「恩愛畫面」全被拍

1.5兆紓困救台！低薪族一次發放3萬　百萬人受惠最快兩周內可申請

謝忻徹底失業被目擊「東區咖啡店打零工」！　當外場小妹連站4小時：努力再出發

神鬼詐欺犯起底！台大前校長慘淪工具人　貴婦獻身3P捧錢送名車

性侵勒斃「割乳做標本」！華山分屍案犯二審改判無期徒刑

社會熱門新聞

即／台中6歲女公園玩耍遭性侵　里長帶人抓綠衣狼

即／6歲女遭性侵！台中狼身分曝光：已婚有孩子

30K女會計A走公司1億　4年買10幢房

女議員涉詐領400萬　檢聲押禁見

66萬訂閱網紅竊盜判刑　收入意外曝光

車行老闆偷吃學生妹2年！每週激戰3次…正宮：我把她當妹妹

2骨董男灌醉她輪流硬上！瞎喊：就是3個人玩在一起

無照屁孩遇警逃　囂張嗆警遭壓制

即／三重公寓惡火！85消防進屋搶救

女歌手遭捲聯結車亡　男友心碎PO文

深夜漲慾火！她上網看片驚見自己成主角　怒提告

噁男逼人妻激戰轉播呻吟！強啪：表現不好再來1次

感覺屁股被頂！女老師伸手一抓　下秒猛巴學生頭

快訊／雲林斗六警匪追逐　現場5人受傷

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／台中6歲女公園玩耍遭性侵　里長帶人抓綠衣狼

即／6歲女遭性侵！台中狼身分曝光：已婚有孩子

強冷空氣+輻射冷卻下周爆冷探11℃

韓國瑜反制罷免公投決定打行政訴訟　8日上午正式遞狀聲請終止

住院醫聚餐釀群聚感染　院長震怒

30K女會計A走公司1億　4年買10幢房

川普開譙WHO：拿美國經費卻以中國為中心

反制罷韓　韓國瑜8日北上遞狀

范瑋琪口罩失言風波首發聲！親吐10字曝光近況

愛莉莎莎嗆一隻阿圓道歉片「看起來像假哭」

羅志祥宜蘭「私約20個大胸妹」開趴！鴛鴦戲水狂歡片外洩

超甜女友「每晚都要」高中生累爆

印度投訴聯合國中國反人類　索賠上看600兆

4歲染疫童幼兒園「師生7人出現症狀」

娶初音不到兩年！　日男自爆陷喪妻之痛

更多

最夯影音

更多
男神蘇志燮結婚了！　娶回小17歲主播女友

男神蘇志燮結婚了！　娶回小17歲主播女友
Neinei、Max不同意爸媽出國玩！　吳尊「靠一招說服」孩子答應了

Neinei、Max不同意爸媽出國玩！　吳尊「靠一招說服」孩子答應了

半夜被抱醒...噁男狂磨「妳門沒關」　新竹妹看監視器崩潰：真的快吐了

半夜被抱醒...噁男狂磨「妳門沒關」　新竹妹看監視器崩潰：真的快吐了

援助義大利疫情！6天捐款破1.2億 台人愛心狂湧...呂若瑟神父「喊停」

援助義大利疫情！6天捐款破1.2億 台人愛心狂湧...呂若瑟神父「喊停」

性侵勒斃「割乳做標本」！華山分屍案犯二審改判無期徒刑

性侵勒斃「割乳做標本」！華山分屍案犯二審改判無期徒刑

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面