1.5兆紓困救台！低薪族一次發放3萬　百萬人受惠最快兩周內可申請

記者余弦妙、黃翊婷／台北報導

行政院日前通過總計1兆500億元的紓困方案，幫助受到新冠肺炎疫情影響的產業、就業市場及勞工權益衝擊。勞動部7日宣布未來還會推出4項紓困方案幫助經濟弱勢勞工等族群，包含自營作業者每月補助1萬元、共3個月，另外也正在研擬「安心即時上工計畫」，提供受影響的勞工進入公部門時薪打工機會，每月提供最高80小時、時薪158元，也就是每月最多可新增收入1萬2640元，最快下周又會公告並統一釋出職缺。

▲勞動部長許銘春。（圖／記者李毓康攝）

除了先前推出安心就業計畫、充電再出發等多項紓困外，未來勞動部還有4項紓困方案即將上路，第一，自營作業者補助，每月補助1萬元、共3個月；安穩青年就業，因應畢業季協助初入職場青年；勞工紓困貸款，可貸10萬元，並補貼利息；公共服務短期上工計畫，每月補助基本工資。

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勞動部說，勞工紓困貸款，對於受疫情影響而失業或減班休息的勞工或者是經濟弱勢勞工提供協助。而補助自營作業者及勞工紓困貸款將在特別預算通過後，兩周內公布申請辦法。

勞動部進一步指出，自營作業者只要是勞保投保薪資在2萬4千元以下，且去年所得未達課稅標準者，每個月可獲得1萬元薪資補貼，而且將一次發給3個月份總計3萬元，預計有100萬人可受惠，勞動部將透過職業工會協助發放補貼。而所謂的自營作業者包含外送員、雞排店老闆、早餐店老闆、小吃攤販等這類勞工。

另外，勞動部將推出的低利紓困貸款，每人最高可貸10萬元，政府將補貼第1年利息，利率1.845％供50萬勞工申貸。這項低利貸款是由勞動部推出，目前預計將匡列特別預算10億元，與經濟部信保基金合作，還款期為3年，但政府將補貼第1年利息，相關預算可供50萬勞工申貸。

▲受到疫情影響，許多民眾非必要都會盡量減少外出。（圖／記者湯興漢攝）

安穩青年就業計畫，該項計畫仍在草擬中，目前預計將協助6萬名大學剛畢業要投入職場的青年，只要雇主願意雇用剛畢業的年輕人，大概將補助雇主每個月1萬2000元，共計12個月。

勞動部也刻正研擬「安心即時上工計畫」，給予被縮減工時的非典型勞動者上工機會，此方案提供受影響的勞工進入公部門時薪打工機會，每月提供最高80小時、時薪158元，也就是每月最多可新增收入1萬2640元。

勞動部勞動力發展署副署長施貞仰進一步解釋，目前安心即時上工計畫將會在下周公告，屆時也將統一公布公布門將釋出那些職缺，而另外未來若是出現大量失業人口後，也將會啟動長期計畫中的日後「公共服務短期上工計畫」增加就業機會，以協助失業者維持經濟生活，不過目前還是已安定目前就業市場為主，也就是先讓減班休息勞工可以獲得幫助，希望可以不要變成失業人口暴增後再來補救。

另外，施貞仰說，已經上路的安心就業計畫目前已經有收到申請，但由於中間卡著清明連假，目前尚未撥款。