新加坡防疫2.0「在家聚會也禁止」　初犯最高罰21萬、關6個月

▲新加坡推出第二波更嚴格的社交安全措施。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者黃自強新加坡7日專電

新加坡7日通過新冠肺炎暫行措施法案，無論人數多寡、在家裡或公共場合，新加坡將禁止私人與公共場所聚會，這也包括未同住的家人與朋友。

新加坡從3月20日起即相繼公告餐飲場所用餐座位至少要保持1公尺的社交安全距離等相關措施，26日再公告更嚴格處分措施，規定工作場所和學校以外聚會與社交活動，在任何時間都以10人為限，公共場所要確保彼此之間保持至少1公尺的安全距離。

新加坡也從7日起到5月4日實施更嚴格的社交安全措施，舉凡提供非必要服務工作場所都要關閉1個月，遏止新冠肺炎疫情擴散。

不過，新加坡7日再通過針對新冠肺炎的暫行措施法案，這也被視為是加強版的落實安全距離措施規定，意味政府有意向違法者發出強烈訊號。

根據新加坡媒體亞洲新聞台（Channel NewsAsia）、新傳媒8頻道新聞與聯合早報報導，衛生部長顏金勇在國會指出，在這項法令下，政府有權關閉提供非必要服務工作的場所與休閒設施，並規定需外出的人要遵守社交安全距離規定，除原本要求取消或延後舉行活動與大型聚會，所有社交活動，不論活動舉辦地點或參與人數多少，一律禁止舉行。

顏金勇表示，無論參與人數多寡，新加坡將禁止在私人與公共場所社交活動。

他並以在公園或大多數人居住的政府組屋（HDB）樓下舉辦私人派對或聚餐為例，說明都在禁止之列。

顏金勇指出，由衛生部人員、警察等公務員組成的執法團隊，可獲授權對違法者採取行動，如果沒有合理原因違反規定，可依違反傳染病法起訴，初犯將處最高新幣1萬元（約新台幣21萬元）、坐牢6個月，抑或兩者兼施。

這項新法案將授權政府於必要時，能援引徵用資源法令，把徵用土地與設施設為隔離處所，或提供病患相關的護理設施。

新加坡從主要辦公與商業區、傳統市場與庶民美食中心今天均沒有昔日喧鬧聲音，上班族通勤匆忙身影也不復見，各主要街道顯得空蕩蕩。

新加坡所有人不能在餐館與庶民美食中心的咖啡店、小販中心或食閣用餐，消費者在這段時間內只能利用外帶或送餐服務訂餐，不能在用餐區聚集或遊蕩。

消費者要遵守嚴格的社交安全距離，排隊購物或訂餐要依地面標示，維持至少1公尺的安全距離，否則會遭執法人員取締。

新加坡今晚公布新增新冠肺炎106例，確診累計1481例。

新加坡目前境外移入病例數降低，防疫措施重心轉向控制本土病例散播。2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情全球延燒，新加坡目前推出3個經濟援助措施，分別取名團結（Unity）、韌性（Resilience）、同舟共濟（Solidarity）。（編輯：林治平）