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口罩外交德國站！　議員感謝台灣「Taiwan can help」：應加入WHO和全球合作

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▲▼德國議員感謝台灣「Taiwan can help」。（圖／翻攝臉書「Christoph Skutella」）

▲德國議員感謝台灣，「Taiwan can help」。（圖／翻攝臉書「Christoph Skutella」）

記者張靖榕／綜合報導

總統蔡英文日前宣布「打國際盃」捐贈1000萬片口罩，給疫情嚴重國家的醫護人員；德國巴伐利亞自由邦（Freistaat Bayern）議員斯古德拉（Christoph Skutella），特別於7日向台灣道謝，「台灣表明了民主國家也能非常有效地對抗新冠病毒等流行病」，「Taiwan can help」！

斯古德拉感謝台灣捐贈700萬片口罩給歐洲疫情嚴重國家，其中560萬片贈予歐盟國家，包括德國。他認為，台灣示範了一個民主體制的國家，在面對新冠肺炎這類流行病，同樣能夠極有效率地對抗疫情，「這再次說明，Taiwan can help！若讓台灣加入世衛組織（WHO），對全球合作預防及控制疫情而言，將會是很大的助力。」

斯古德拉隨貼文附上的圖片中，特別以繁體中文寫下「謝謝台灣」，並貼出中國華國國旗，文內也不斷出現中華民國、歐盟和德國的3支旗幟，表達善意。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖，德國確診人數位居全球第5，累計10萬7458例確診、2012例死亡、3萬6081例痊癒。前4位分別為美國38.6萬、西班牙14萬、義大利13.5萬，以及法國的11萬。

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