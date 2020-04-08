歐洲國家盼在復活節前後解封　WHO警告：別太早鬆綁防疫措施，疫情可能反撲

▲義大利3月全國封鎖，圖為軍警在米蘭車站檢查民眾車證。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

世衛組織（WHO）7日警告各國，所做出的任何防疫措施如果現在就解除「太早了」，對於阻止新冠肺炎疫情大流行沒有幫助，否則一切很可能會捲土重來。

綜合外電報導，WHO發言人林德梅耶（Christian Lindmeier）周二（7日）表指出，現在最重要的其中一個部分，就是為了阻止疫情重新升高，不要過早解除防疫措施，「這就像如果你生病了，但你太早下床恢復正常生活，你就是冒著再次倒下還會引發併發症的風險。」

是否進行全國普篩的議題，在世界各國都引起熱議；英國首相顧問、倫敦帝國學院流行病學家佛爾古森（Neil Ferguson）指出，若國家進行全國普篩，當前所做的防疫措施（如居家禁足令）就可以鬆綁，「我們希望至少在5月底以前，我們可以用一些替代方案取代現在的強硬措施。」佛爾古森告訴CNN，這些替代方案會比現在的封鎖措施，更從科學和檢測結果的角度出發。

▲丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）。（圖／路透）

新冠肺炎最初的爆發地，中國武漢強勢封城至今76天，終於在8日零時進行通道解封；相較於此，普遍在3月開始爆發疫情的歐美國家，都對盡快重返正常生活躍躍欲試。丹麥是其中一個下令封關的國家，但在不到一個月的時間內，總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）已經表明，會在接下來數周內「謹慎小心地」重新開放部分國家邊界。

佛瑞德里克森6日表示，過了下禮拜的復活節後，丹麥政府會逐步開放關閉近一個月的幼稚園、日間照護中心和小學。不過她並非也表明，若節慶過後出現病例陡然上升的情況，重新開放設施的計畫就會立刻停止。

▲奧地利總理庫爾茨（Chancellor Sebastian Kurz）。（圖／路透）

奧地利政府則是釋出一項時程表，註記從7日開始的接下來一周，將會逐步允許受疫情影響的店家重新開張。總理庫爾茨（Chancellor Sebastian Kurz）表示，「我們比其他國家的反應更快更嚴格，從而避免了最壞的情況。這個快狠準的決定，現在也讓我們有機會盡快走出疫情。」不過他也做出和佛瑞德里克森類似的但書，只要疫情回升，計畫就夭折。