「中美合作抗疫別只靠嘴說」　美國務院酸爆：請拿出實際行動

記者黃翊婷／綜合報導

中國駐美大使崔天凱投書《紐約時報》，認為現在中美之間因為疫情有些令人不愉快的聲音，但現在不是互相指責的時刻，應該團結合作、互相幫助。不過，美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）在當地時間7日於推特PO文反酸，真正的合作應該要拿出實際行動，不是只靠一張嘴說說而已。

▲崔天凱投書呼籲中美合作。（圖／CFP）

《紐約時報》5日刊出崔天凱的投書，文章標題為《中美必要共抗疫情》（China and the U.S. Must Cooperate Against Coronavirus），內容談到，紐約是他最喜歡的美國城市，他曾在這工作、生活，擔任駐美大使後也經常造訪，如今這座繁華的城市受到疫情影響被迫暫時停擺，「我們正經歷巨大的挑戰，影響不分國界與種族。」

崔天凱認為，中國不久前才遭受疫情打擊，因此對美國人的苦痛感同身受，「我們付出了巨大的犧牲才遏制住病毒，所以深知世界各地抗擊疫情的艱難，我們也會永遠記得，在最困難的階段，許多來自各地的朋友為我們提供了協助，現在我們隨時準備回報他們的好意，與他們共同撐過難關」，只是現階段圍繞著疫情，中美兩國之間有一些令人不愉快的聲音，但現在不是相互指責的時刻，「現在我們需要團結合作、互幫互助。」

▲歐塔加斯在推特PO文酸爆崔天凱。（圖／達志影像／美聯社）

雖然崔天凱提到中國派出上百名醫療專家馳援各國，並向美國和其他多國捐助檢測盒、口罩和檢測儀器，也分享抗疫的技術和經驗。不過，歐塔加斯7日在推特貼出上述投書的網頁截圖，開頭第一句先表明歡迎中美合作共同打擊新冠肺炎大流行，接著話鋒一轉直接開砲狂酸。

歐塔加斯強調，美國一直敦促北京當局分享所有關於新冠病毒的資訊，並讓國際團隊加入調查，了解疫情在中國爆發的模式，同時也應該允許中國公民可以自由發表言論，真正的合作應該要拿出實際行動以及資訊透明化，不是只靠一張嘴說說而已。