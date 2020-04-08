全球破141萬確診8.1萬死！美國38.6萬人中鏢　紐約州近14萬染疫超越義大利

▲紐約救護人員將患者送醫。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國紐約州過去24小時新增731死，創下紀錄新高，累計病逝人數則從4758例增加至5489例；累計13萬8836例的確診，也讓美國光是一個紐約州，就超過義大利全國13萬5586例確診。全球目前已突破141萬例確診、超過8萬人因染疫死亡。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，截至台灣時間8日上午4點40分，全球共184個國家及地區染疫，141萬3415例確診、8萬1200例死亡、29萬8389人痊癒。美國確診病例高達38萬6817例，繼7日累計突破1萬例後，現已來到1萬2285例。

美國疫情仍以紐約州為重災區，單州13萬8836例確診，已佔全國超過3分之1的比例，而近5500例死亡，更是佔全國將近一半。「這病毒非常擅於致衰弱者於死地，而我們沒辦法阻止它」，州長古莫（Andrew Cuomo）綁是，「你救了所有你救得了的人嗎？答案是『是的』，而我感到些許慰藉。」他不相信紐約州任何一個死去的病例，是因為醫療資源及照護不足，純粹是病毒本身毒性過強。

「那些離開我們的人，我們已經盡了全力仍然救不回他們」，古莫指出，如今每日進入重症加護病房的病例，及需要作插管的病例，都已經雙雙下降，官方估計疫情已接近高峰。不過他強調疫情如何發展，人的行為是關鍵，我們怎麼做將會是影響數字的關鍵，因此待在家、少出門、禁聚會，暫時都必須持續下去。

▼ 紐約市布魯克林區威科夫醫院（Wyckoff Hospital）外可見屍體。（圖／路透）

▲新冠肺炎重創歐美國家，圖為義大利年長者戴口罩經過街頭。（圖／路透）

義大利全國累計確診病例13萬5586例，其中2萬4392例痊癒，死亡病例仍居全球之首，共1萬7127人；過去24小時，義大利新增604例死亡，相較於3月中旬一天動輒千死的數字，已是高峰過後的新低點。重災區仍以義北大區倫巴底（Lombardy）為主，累計9484例確診。

義大利進入疫情成長曲線趨緩的階段，但再不過一周的時間內，就要在復活節前解除全國封鎖，官員相當憂心會因此進入下一波大量感染的階段。緊急特別指揮官阿爾庫利 （Domenico Arcuri）向國民喊話，「再幾天就是復活節了，拜託千萬不要忘記病毒已經奪走超過1萬6500人的性命。我求求大家，不要從你的腦海中刪去這個數字。」

▼土耳其多爾瑪巴赫切宮（Dolmabahce Palace）月初進行消毒。（圖／路透）

▲土耳其進入疫情大爆發階段，市民擔心街友安危，特地垂吊食物並附上溫暖手寫字。（圖／路透）

歐洲數字駭人翻漲的時期即將過去，而東邊的土耳其才正進入大爆發階段；土耳其過去24小時暴增3892例，連續5天通報數字創新高，同時新增76死，累計725例病逝。根據衛生部長克扎（Fahrettin Koca）指出，境內加護病房佔床率仍維持在62%到63%，單日採檢數下周可望超過3萬例。