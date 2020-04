川普開砲WHO搞砸了！　「拿美國經費卻提供錯誤建議」

▲川普認為WHO給了錯誤的建議。(圖/路透,下同)

記者黃翊婷/綜合報導

美國新冠肺炎(COVID-19)疫情累計已有38萬6817例確診、1萬2258例死亡,總統川普在當地時間7日於推特PO文抨擊世界衛生組織(WHO),開頭第一句便直指WHO將一切搞砸了,甚至提供錯誤的建議。

川普在推特PO文中提到,WHO真的搞砸了,基於某些原因,絕大多數的經費都是由美國提供的,他們卻以中國為中心,關於這一點後續會再好好調查,不過,幸運的是,美國之前拒絕接受WHO的建議「不要與中國斷航」,「為什麼WHO要給我們如此錯誤的建議?」

其他網友也紛紛在PO文底下留言附和,「中國不是我們的朋友」、「退款,用這筆錢資助CDC」、「退款退出建立一個新組織,國際衛生組織(International Health Association)或是其他名稱」。

▲美國疫情嚴重。

根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)公布的資料,截至8日上午4時48分的統計,美國境內累計已有38萬6817例確診、1萬2258例死亡,是全球確診病例數最多的國家,其中重災區紐約市死亡病例數達4009例;而全球累計已有141萬3415例確診、8萬1199例死亡、27萬4407例治癒。

美國華盛頓大學健康指標和評估研究中心(IHME)利用大數據做出新冠肺炎的預測模型,估計美國各州未來幾周內約還需要2萬5000個呼吸器、1萬6323個重症病床;另外,死亡高峰約落在4月16日左右,預計單日會有3130人死亡,累計達8.1萬人左右。

IHME也透過分析中國武漢、義大利與西班牙境內,7個封鎖城市的疫情變化,估算出保持「社交距離」確實有成效,因為這些城市都在實施封城後,疫情快速達到高峰,至此便不再往上攀升。

IHME所長默里(Christopher Murray)表示,「正如我們之前所注意到的,如果人們如果放棄保持社交距離,新冠肺炎流行的軌跡將會急遽下降,這在很多地區得到驗證,這就是社交距離非常重要的證據,我們也預計這項措施必須持續到5月底。」

The W.H.O. really blew it. For some reason, funded largely by the United States, yet very China centric. We will be giving that a good look. Fortunately I rejected their advice on keeping our borders open to China early on. Why did they give us such a faulty recommendation?