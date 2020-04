川普開譙WHO：拿美國經費卻「以中國為中心」　還好有斷航中國

▲川普在推特開譙WHO 。(圖/路透)



記者林彥臣/綜合報導

從中國武漢爆發的新冠肺炎(COVID-19)讓美國現在成為全球疫情最嚴重的重災區,8日已經有38萬人確診,對此川普對於當初提供許多建議的世界衛生組織(WHO)相當不滿,在推特痛罵WHO主要的資金是美國提供,但是卻很以中國為中心。

川普發文表示,WHO真的搞砸了,基於某些原因絕大多數的經費是美國提供的,卻非常以中國為中心,「我們需要給他好好的調查」還好之前拒絕接受WHO通知全世界不要斷航中國的建議,「為什麼WHO要給我們如此錯誤的建議」。

網友在川普推特留言表示,「中國不是我們的朋友!」、「世衛組織是中國共產黨衛生組織」、「退款,用這筆錢資助CDC」、「退款退出建立一個新組織,國際衛生組織(International Health Association)或是其他名稱」、「當組織中有獨裁者和共產主義者的時候,我猜它不是一個很好的組織」。



The W.H.O. really blew it. For some reason, funded largely by the United States, yet very China centric. We will be giving that a good look. Fortunately I rejected their advice on keeping our borders open to China early on. Why did they give us such a faulty recommendation?