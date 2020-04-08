「疫」軍突起！日本生吐司來台搶攻600億烘焙商機

▲日本嵜 SAKImoto Bakery品牌，拓展海外版圖的首店落腳台北市信義區，目標五年內展店上看20家。（圖／拾楀餐飲提供）

記者林淑慧／台北報導

防疫拉長戰線，烘焙業者危機入市。拾楀餐飲代理引進日本「嵜」 SAKImoto Bakery品牌，拓展海外版圖的首店日落腳台北市信義區，執行長曾柏憲表示，目前規劃五年內在台展店15至20店，搶攻台灣年產值上看600億元的烘焙商機。

曾柏憲繼引進新加坡珍寶餐飲集團（JUMBO Group）旗下「珍寶海鮮」、「黃亞細肉骨茶」登台後，近期再與日本知名甜點集團DOROQUIA HOLATHETA合作，將超高人氣生吐司專賣店 嵜 SAKImoto Bakery 帶入台灣，並以咖啡廳模式主攻外帶客群，單月業績目標訂在300萬元。

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曾柏憲指出，為打造拓展海外版圖的第一家店，不僅採用日本知名配方的麵粉及北海道鮮乳，製作流程完全遵照日本總部的SOP，遠在日本的社長甚至緊盯每日現烤出爐的吐司成色，如果烤色太深就得報廢，每日產能僅500至600條，將採每日上午九點半發放訂購券模式預購。

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，衝擊內需市場，不少餐飲業積極拓展外送市場，但他認為，外送加價銷售對台灣消費者的接受度不高，加上「嵜」門店租金成本就高，目前暫時不規劃，而異業合作方面已在著手規劃，不排除和交通運輸系統或飯店業合作。