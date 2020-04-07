印度投訴聯合國：中國「反人類」行為　索賠金額上看600兆

▲印度孟買的新冠肺炎疫情大爆發當中，全印度律師協會向聯合國人權理事會投訴中國。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

總部位在英國倫敦的全印度律師協會（All India Bar Association）已經向聯合國人權理事會（UNHRC）投訴中國犯下反人類（against humanity）行為，因為中國造成新冠肺炎病毒（COVID-19）在全球傳播。

根據媒體Swarajya報導，全印度律師協會已經向人權理事會難民事務的高級專員呼籲，必須聯合起來對中國求償，因為這對聯合國的成員造成了嚴重的生理、心理、經濟和社會的傷害。

請願書提到，中國對國際社會和聯合國會員國，特別是印度造成了大規模的傷亡，必須給予充分的補償。

法學專家指出，中國透過隱匿有關傳染病的相關訊息，沒有發布新冠肺炎病毒潛在爆發危險性的即時健康警告，這違反了世界人權宣言，經濟，社會，文化權利國際公約和國際衛生法規。

儘管在請願書當中，還沒有指出明確的求償金額，但是印度分析公司「Acuite評分與研究」（Acuite Ratings & Research）的估算資料指出，印度光是在各項防疫措施所造成的損失，就高達46.4億美元。

國際海事法專家克拉斯卡（James Kraska）則指出，受害國家尋求國際法院或其他國際性質法庭提訟，索賠金額可達數兆美元，因此有媒體估算，索賠金額恐達20兆美元（折合新台幣約600兆）。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！