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放射試驗設備全國第一！台電取得四大認證跨足綠建材檢驗

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▲台電放射試驗室累積4大認證獨步全台，今與SGS續簽擴大合作，將積極投入建材、化妝品、中草藥、農產品履歷、紡織產品等檢測新領域，努力為民眾生活中的輻射安全把關。（圖／台電提供）

▲台電放射試驗室累積4大認證獨步全台，今與SGS續簽擴大合作，將積極投入建材、化妝品、中草藥、農產品履歷、紡織產品等檢測新領域，努力為民眾生活中的輻射安全把關。（圖／台電提供）

記者林淑慧／台北報導

台電公司今（7）日表示旗下放射試驗室獲4大認證獨步全台，其放射試驗室設備數量高居全國第一，目前檢驗類別已從食品再跨足到綠建材，台電今天與台灣SGS續約，期盼再擴大放射性檢驗合作服務項目，為民眾生活安全把關。

台電核能事業部執行長簡福添副總經理與台灣SGS總裁邱志宏共同簽署合作協議。台電說明，放射性檢驗設備建置成本高，專業人員亦仰賴長期專業養成，且需配合輻射防護管制作業，國內目前僅台電與清華大學、原能會所屬單位可執行相關檢測，而台電放射試驗室設備數量高居全國第一。

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台電表示，放射試驗室創立至今近半世紀，近年力推轉型，未來將積極投入建材、化妝品、中草藥、農產品履歷、紡織產品等檢測新領域，努力為民眾生活中的輻射安全把關。

台灣SGS總裁邱志宏表示，台電放射試驗室擁有輻射偵測、放射性核種檢驗豐富經驗與專門技術，近2年協助過台大醫學院執行日本進口食品安全評估計畫的核種分析。

台電表示，放射試驗室計劃取得日本厚生勞動省(相當於我國衛福部與勞動部)食品認證，協助台灣食品業者降低貿易成本，與SGS續約後，將持續擴大服務項目，努力為民眾生活中的輻射安全把關。

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