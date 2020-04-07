疫情下國人前2月刷卡額首見衰退　玉山銀靠2神卡奪發卡、刷卡雙冠王

▲根據金管會統計，前2月刷卡金額達4,915億元，年減2.3%，為史上首見衰退情況。（示意圖／達志影像）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（7）日公布今（2020）年2月信用卡最新統計，前2月刷卡金額達4,915億元，年減2.3%，這也是史上首見衰退的情況。不過，玉山銀靠2張神卡，一舉奪下發卡王、刷卡王寶座。

根據金管會銀行局統計，截至今年2月底止，有33家信用卡發卡機構，總流通卡數約4,802萬張，總有效卡數約3,204萬張，其中當月簽帳金額約2,184億元，較去年同期衰退547億元，年減20.03%。

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今年2月簽帳金額達2,184億元，較1月衰退逾2成，銀行局官員分析出3大原因，首先是今年農曆過年在1月，多家銀行祭出促銷方案，加上保費扣繳旺季，以及旅遊旺季， 因此基期相對較高，且工作天數較少，最後是銀行業者也提及，受到疫情影響，減少民眾出門意願，使得刷卡金額呈現減少態勢。

2019年一整年刷卡金額達3.22兆元，一舉創下歷史新高，不過今年前2月刷卡金額達4,915億元，較2019年的5,030億元來的少，年減2.3%，也是史上首見衰退的情況，市場預期隨著疫情持續升溫，刷卡金額有可能逐減少，恐怕3月會有更明顯的衝擊。

觀察各家銀行2月刷卡金額表現，玉山銀行以單月簽帳金額338億元首度奪價冠軍寶座，其次為國泰世華銀行，單月簽帳金額為331億元，至於第3到5名則分別是中信銀行（326億元）、台新銀行（264億元）以及台北富邦銀行（181億元）。

統計也指出，今年2月發卡王由玉山銀行奪下冠軍寶座，一共發了8萬6,840張，緊追在後的是台北富邦銀行（7萬6,924張），其餘第3至5名依序為中信銀行（6萬5,013張）、國泰世華銀行（6萬4,564張）及台新銀行（6萬230張）。

據了解，玉山銀行2月穩坐發卡王寶座，主要是U Bear信用卡、Only卡帶動所致，其中U Bear信用卡祭出4大現金回饋，像是民眾到指定電影院現場刷卡，享20%現金回饋、指定網路消費享5%回饋，甚至到4大超商使用玉山Wallet掃碼也享8%回饋，而Only卡則首創等級愈高紅利點數加碼愈多外，同時也攜手6大廉價航空提供10%現金回饋。