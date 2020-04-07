疫情衝擊全球金融市場　國銀急提海外據點呆帳準備金

▲根據統計，今年前2月國銀稅前盈餘627.5億元，較去年同期減少3.4%。（示意圖／pixabay）
記者紀佳妘／台北報導
金管會今（7）日公布本國銀行獲利情形，今年前2月國銀稅前盈餘627.5億元，其中海外分行、大陸分行稅前獲利67.8億元，較去年同期衰退，金管會銀行局表示，主要是增提呆帳準備金所致。
根據金管會統計，今年前2月本國銀行稅前盈餘達627.5億元，年減3.4%，其中國內總體分行達372.1億元，年減6.8%；國際金融分行（OBU）獲利為187.6億元，則年增10.8%；海外分行則達58.9億元，年減17.8%；大陸分行達8.9億元，年減0.3%。
今年1至2月全行稅前盈餘衰退，金管會銀行局副局長黃光熙表示，受到新冠肺炎疫情影響，國內外市場劇烈震盪，國銀投資金融資產評價淨利縮減，進而拉低獲利表現，屬於整體性的狀況。
至於國內總分行前2月稅前盈餘較去年同期減少27.3億元，黃光熙指出，主要是疫情衝擊，投資與其他淨收益較去年同期減少128億元，不過放款利息收益、手續費收益分別較去年同期增加32億元、28億元。
觀察今年前2月國銀海外分行與大陸分行稅前獲利67.8億元，皆較去年同期衰退，黃光熙分析，主要是海外分行與大陸分行增提呆帳準備金，其中海外分行較去年同期多提11.1億元，大陸分行則2月增提3億元。
不過，國銀國內總分行增提呆帳準備金則較去年同期減少63億元，意味著銀行衡量後海外授信風險提高，但國內授信品質較佳，因此海外分行增提呆帳準備金較多。