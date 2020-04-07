疫情衝擊全球金融市場　國銀急提海外據點呆帳準備金

蔡依林和陳奕迅為了新冠肺炎演唱英文公益歌曲《Fight as One》，向全球醫護致敬，不過由於MV畫面中，出現外國小孩舉著「感謝China」的標語片段，在網路上掀起熱議。知名部落客廣告小妹就在臉書分享了看法，認為「藝人不傻，誰敢說自己是被騙，那都是矯情」。