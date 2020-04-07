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金管會同意開發金併中壽時程延長　延至2022年6月

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開發金（圖／資料照）

▲開發金（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

開發金公告，該公司向金管會延長轉投資中壽，經金管會今（7）日回函，同意延期到這屆開發金董事會屆期，根據了解，預定的時間為2022年6月。

開發金在2017年正式入主中壽，根據了解，開發金當時是以每股35元購買中壽的股權，但隨著國內壽險要因應IFRS17，所需要的資金甚多，所以去年也有一次增資，每股增資價格為20.6元，相較開發金併購的價格，已經有一段落差。

請繼續往下閱讀...

而因為新冠肺炎（COVID-19）疫情的影響，中壽的股價更是一路下滑，以中壽的今日收盤價來看只有17.5元，甚至不到20元。所以開發金1月中旬向金管會提出申請，希望可以延長對中壽100%的併購時程，而目前開發金持有中壽的股權只有35%，若要加碼到100%恐怕也還需要一段時日。

對於開發金併購中壽提出延期，無法如期100%併購中壽，金管會一度說了重話，強調「金融機構對主管機關之承諾事項，視同法令遵循」，如期完成合併計畫，是反映公司治理的效能，將在4月底前決定是否同意延期。

而開發金今日公告，延長投資中壽已經得到金管會的回函，原則同意在開發金這一次的董監事任期屆期前完成。

開發金的解讀是，金管會有考慮到現在的大環境對金融業經營來說，恐怕相當不利，所以同意延期，而時間定於在這次董監事的任期結束前，顯示希望這一屆董事可以解決完成併購中壽這件事。

對此，開發金表示，很感謝金管會，並且尊重，將積極配合在期限內完成。

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辜仲瑩掌控的開發金控，違背承諾，沒有在今年3月前合併中國人壽，惹怒了金管會，說重話警告這會反映出公司治理的效能。其實，這哪需要金管會認證呢，大家檢視開發金的經營績效，幾乎年年都是金控後段班，現在股價跌到7.76元，是所有金控股最後一名，連股民都已認證，開發金並非績優股。

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