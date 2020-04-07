疫情爆發後首見國銀大陸踩雷　合庫出現2.61億壞帳

▲金管會今天公布國銀最新逾放情況，其中合庫大陸分行出現壞帳2.61億元。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（7）日公布2月本國銀行逾期放款情形，其中合庫大陸分行出現逾期放款2.61億元，主要是一家陸企因周轉問題，進而產生壞帳，這也是大陸疫情爆發以來，首見國銀的大陸分行踩雷。

根據金管會統計，截至2020年2月底，本國銀行放款總餘額為30兆261億元，較上月底增加1,232億元；逾期放款金額為706億元，較上月底增加11億元；逾期放款比率為0.24%，較上月底增加0.01個百分點。

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金管會表示，今年2月底本國銀行備抵呆帳占逾期放款覆蓋率為590.24%，較上月底596.73%，減少6.49個百分點，整體備抵呆帳提列情形維持在較高水準，仍屬穩健狀態。

觀察今年1月國銀的大陸分行逾期放款全部「掛零」，也是2017年12月來首見，但到了今年2月大陸地區逾期放款卻「破蛋」，其中合庫銀大陸分行的逾期放款金額達2.61億元，逾放比率來到0.81%。

合庫大陸分行2月出現壞帳2.61億元，金管會銀行局副局長黃光熙指出，主要是因大陸經濟成長放緩，個別大陸企業因有周轉問題，因而產生壞帳。