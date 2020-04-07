康友3月營收月增9.35％　帝斯攜手BESTAR打造印尼唯一禽類全藥證疫苗廠

▲康友印尼疫苗廠。（圖／康友提供）

記者姚惠茹／台北報導

疫苗輸液大廠康友-KY（6452）今（7）日公告3月營收4.09億元，月增9.35％，雖受制於換匯利差擴大至6.58％，仍較去年同期成長0.48％，若以人民幣計價，3月營收年增率達7.55％；康友表示，受到新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻影響，中國大陸各大醫藥經銷商搶補大輸液庫存所致。

康友首季營收10.9億元，雖然2月只有20個工作天，但若以人民幣計價，年增達3.84％，但受到當季匯差拉大到歷史高點5.59％，若用新台幣計價，營收年減1.97％，但今年以來全球受到疫情影響，子公司六安華源製藥，佔85％營收的大輸液穩定向上，佔15％營收原料藥也保持過往水準。

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康友表示，六安華源市佔率已達中國大陸第六，未來除了有重大資本支出，將受惠於小廠退出而穩健成長，雖過去一年受制於人民幣貶值，營收成長有限，但毛利率還是一直穩定慢慢向上，這個趨勢短期內還是不會改變。

至於印尼帝斯生技，康友指出，受到全球疫情嚴峻影響，印尼也進入封國，遞延三張二價疫苗及一張三價疫苗藥證挹注營收時程，但也因應印尼封國，帝斯生技已備妥庫存，只是物流、人流管制下，4、5月營收仍將有所影響。

展望今年第2季，康友表示，印尼帝斯生技在藥證豐富下可望挹注營收，但藥證豐富時間可能還要半年，禽流感、二價三價疫苗可望先行取得外，後續有關多張活毒及其他禽類疫苗。跟BESTAR(中國派斯德股份有限公司)合作授權，屆時的帝斯就是印尼唯一擁有禽類全藥證的疫苗廠。

康友強調，這次疫情可明顯發現，生技產業不僅須擁有研發生產能力，更需要通路實力，進而發揮綜效，而帝斯在印尼是一家全新公司，兩年來就是架構研發生產及通路，綜效可望在藥證陸續完備下，提升整體營運成長動能。