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安心即時上工計畫下周上路　勞動部：職缺將一併公布

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▲▼勞動部,勞工就業,勞保,平均薪資,基本工資,勞檢,工時,無薪假。（圖／記者李毓康攝）

▲安心即時上工計畫下周上路。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部今（7）日表示，因應新冠肺炎疫情可能對產業、就業市場及勞工權益造成的影響與衝擊，已分別針對減班休息勞工、失業勞工、企業等，盤點擴大既有的行政措施，並新增多項協助措施，已陸續啟動協助受影響的民眾。

針對「減班休息」勞工，勞動部優先以穩定勞雇關係為目標，在2月推出「充電再出發計畫」，對減班休息事業單位及勞工提供訓練費用及津貼補助，鼓勵在職勞工參加訓練課程，持續強化技能發展；於3月份推出「安心就業計畫」，運用薪資差額補貼措施，協助雇主與勞工，度過減班休息之困境。

請繼續往下閱讀...

勞動部也刻正研擬「安心即時上工計畫」，給予被縮減工時的非典型勞動者上工機會，此方案提供受影響的勞工進入公部門時薪打工機會，每月提供最高80小時、時薪158元，也就是每月最多可新增收入1萬2640元。

勞動部勞動力發展署副署長施貞仰進一步解釋，目前安心即時上工計畫將會在下周公告，屆時也將統一公布公布門將釋出那些職缺，而另外未來若是出現大量失業人口後，也將會啟動長期計畫中的日後「公共服務短期上工計畫」增加就業機會，以協助失業者維持經濟生活，不過目前還是已安定目前就業市場為主，也就是先讓減班休息勞工可以獲得幫助，希望可以不要變成失業人口暴增後再來補救。

另外，施貞仰說，已經上路的安心就業計畫目前已經有收到申請，但由於中間卡著清明連假，目前尚未撥款。

最後，勞動部更提到，有規劃勞工紓困貸款，對於受疫情影響而失業或減班休息的勞工或者是經濟弱勢勞工提供協助。而補助自營作業者及勞工紓困貸款將在特別預算通過後，兩周內公布申請辦法。

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