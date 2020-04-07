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開發金股價淪落至金控股最差！獲利長年墊底　股民誤信辜仲瑩無奈套牢16年

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▲▼ 辜仲瑩，開發金。（圖／ETtoday資料照）

▲辜仲瑩（圖／ETtoday資料照）

財經中心／台北報導

辜仲瑩掌控的開發金控，違背承諾，沒有在今年3月前合併中國人壽，惹怒了金管會，說重話警告這會反映出公司治理的效能。其實，這哪需要金管會認證呢，大家檢視開發金的經營績效，幾乎年年都是金控後段班，現在股價跌到7.76元，是所有金控股最後一名，連股民都已認證，開發金並非績優股。

辜仲瑩是中信證券（改名為凱基證券）、中壽的大股東，2004年發動併購戰，成功奪下開發金經營權。為了獲得官方支持，一開始還與官股結盟，由台銀董事長陳木在出任開發金董座，辜仲瑩當總經理，號稱是官民共治。

請繼續往下閱讀...

不過，三年任期一過，辜仲瑩毫不手軟，以壓倒性優勢，拿下董事會3分之2席次，官股也只能退居老二，眼睜睜看著辜仲瑩主導經營開發金。

然而，擺脫了官股，開發金並未展現過人的成績單。這十多年過去，股價一路從辜仲瑩上台時的19.4元，一路跌到今天的7.76元，在金控股墊底，竟然連10元面額都保不住。對照物價上漲，若用雞蛋水餃股來形容開發金，也不為過。

股價不好，並不是股民眼光太差，不懂得欣賞開發金，相反地，就是投資人對開發金的經營表現，並不滿意，才會用股價打了分數。

檢視民國102年以來，開發金每年的每股盈餘（EPS）從來沒有超過1元，堂堂一家股本將近1500億元的公司，竟然連EPS都賺不到1元，連一堆中小型績優股都不如，股民的無奈可想而知。

會不會是金融業太難賺呢？跟其他同業比較看看就知道，單單看2016年、2017年開發金EPS都是倒數第2名，只贏過日盛金。2018年掉到最後一名。2019年爬回倒數第2名，又只贏了日盛金。

▲金控12月獲利跟2018年獲利情況。（圖／記者戴瑞瑤、吳靜君製表）

▲金控2018年獲利情況。（圖／記者吳靜君製表）

▲▼2019,金控獲利。（製表／記者吳靜君、資料來源／公開資訊觀測站、各金控）

▲2019金控獲利。（製表／記者吳靜君、資料來源／公開資訊觀測站、各金控）

當初期待辜仲瑩入主開發金後，能夠開創一番新局面，為股東們賺大錢的投資人，如今恐怕是大失所望，只能茶餘飯後，夜深人靜時，自我檢討，這位頂著辜家光環的二少爺，到底是言過其實？還是保留實力還沒發揮呢？

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