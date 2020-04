疫情恐慌！印度醫護被鄰「丟石頭、摔門辱罵」威脅趕出社區大樓

▲印度古吉拉特邦(Gujarat)的女醫師帕尼格拉希(左)被鄰居懷疑感染新冠肺炎,大力摔門、高聲辱罵。(圖/翻攝Twitter@DrSanjibani、@srivatsayb)



記者吳美依/綜合報導

新冠肺炎全球擴散,印度民眾對於疫情感到恐慌,頻傳醫護遭到攻擊、騷擾,甚至被扔擲石頭。古吉拉特邦(Gujarat)的女醫師帕尼格拉希(Sanjibani Panigrahi)被鄰居質問「是否感染病毒」,接著就遭敲門大吼,威脅趕出社區大樓,她對此不堪其擾,決定報警處理。

古吉拉特邦蘇拉特(Surat)的女醫師帕尼格拉希4日表示,她被住在同一層樓的鄰居夫婦騷擾,「2天前,查丹(Chetan Mehta)問我是否感染病毒,因為我在民營醫院工作。他的妻子周日(5日)謊稱我的狗攻擊她。查丹在大家面前辱罵我。我會成為目標,只因為我在收治新冠肺炎患者的民營醫院工作。」

Doctor working in Surat Civil Hospital was harassed by her neighbour who abused her and also physically assaulted.



CM @vijayrupanibjp must take strict action.



Doctors already suffer due to lack of PPEs. Now they also are facing social isolation!pic.twitter.com/P31N3H6BMw