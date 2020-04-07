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疫情恐慌！印度醫護被鄰「丟石頭、摔門辱罵」威脅趕出社區大樓

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▲古吉拉特邦（Gujarat）的女醫師帕尼格拉希（Sanjibani Panigrahi）被鄰居辱罵。（圖／翻攝Twitter@DrSanjibani、@srivatsayb）

▲印度古吉拉特邦（Gujarat）的女醫師帕尼格拉希（左）被鄰居懷疑感染新冠肺炎，大力摔門、高聲辱罵。（圖／翻攝Twitter@DrSanjibani、@srivatsayb） 

記者吳美依／綜合報導

新冠肺炎全球擴散，印度民眾對於疫情感到恐慌，頻傳醫護遭到攻擊、騷擾，甚至被扔擲石頭。古吉拉特邦（Gujarat）的女醫師帕尼格拉希（Sanjibani Panigrahi）被鄰居質問「是否感染病毒」，接著就遭敲門大吼，威脅趕出社區大樓，她對此不堪其擾，決定報警處理。

古吉拉特邦蘇拉特（Surat）的女醫師帕尼格拉希4日表示，她被住在同一層樓的鄰居夫婦騷擾，「2天前，查丹（Chetan Mehta）問我是否感染病毒，因為我在民營醫院工作。他的妻子周日（5日）謊稱我的狗攻擊她。查丹在大家面前辱罵我。我會成為目標，只因為我在收治新冠肺炎患者的民營醫院工作。」

《印度時報》報導，帕尼格拉希是一名精神科醫師，但是服務醫院也收治新冠肺炎患者。她被鄰居懷疑感染病毒，慘遭敲打大門、當眾辱罵，甚至威脅趕出社區大樓，不堪其擾之下，終於決定把過程錄影下來，並且報警處理。

警局局長布拉馬哈特（R B Brahmabhatt）證實此事，並且表示鄰居夫婦5日被捕，之後獲得保釋。他說，如果醫護人員因治療新冠肺炎患者受到騷擾，將會採取嚴厲措施。印度全國婦女協會（NCW）也注意到這件事，致信要求邦政府展開調查。

▲印度,新冠肺炎,新冠病毒。（圖／達志影像／美聯社）

▲新冠肺炎疫情引發恐慌。印度的醫療工作人員頻傳遭到攻擊或騷擾。（圖／達志影像／美聯社）

根據CNN，印度各邦政府幾周以來大力讚揚前線醫護人員，呼籲大眾避汙名化和暴力行徑，但攻擊事件依然頻傳。中央邦 （Madhya Pradesh）的醫師們正在治療疑似患者時被丟石頭，首都新德里的醫護人員也通報遭受歧視和排擠，一些人甚至面臨被驅逐、電力切斷的威脅。

印度總理莫迪（Narendra Modi）於3月25日表示，「在這個危機時刻，身穿白衣的醫師和護士是上天的化身，他們讓自己置身危險之中，拯救我們。如果你看見有人對他們不好，要上前讓他們理解，醫師、護士和醫護人員拯救了我們的性命，我們永遠無法回報。」
 

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