62萬自提勞退金勞工小心多繳稅　報稅記得確認扣繳憑單

▲自提勞退金勞工小心多繳稅，報稅記得確認扣繳憑單。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

5月報稅季即將到來，勞保局今（7）日指出，在108年度內有個人自願提繳退休金的勞工朋友，報稅時請確認所提繳之金額已自扣繳憑單薪資所得總額扣除。

勞保局表示，依照勞工退休金條例第14條規定，勞工在工資6％範圍內自願提繳之退休金，不計入提繳年度薪資所得課稅。例如，勞工108年度每月工資總額5萬5,000元，全年薪資所得(包含年終獎金)計77萬元，當年已自願提繳勞工退休金3萬9,888元(提繳工資55,400元×6％×12個月)，則公司應為勞工開立之扣繳憑單「給付總額」為73萬112元(77萬元－3萬9,888元)。

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勞保局進一步說明，依規定得自當年度薪資所得總額中扣除之自願提繳金額，以月提繳工資上限15萬元之6％為限，也就是個人自願提繳退休金得自當年度薪資所得總額扣除金額以10萬8千元(15萬元×6％×12個月)為上限。勞工如果受僱於2個以上雇主，其扣除金額合計仍以10萬8千元為上限。

勞保局指出，自提勞退金人數逐年提升，去年12月底統計有61萬793人，截至今年1月統計增加至62萬3007人;而自提的勞工投保薪資級距則有下降趨勢，過往月投保薪資超過4萬5800元的勞工，選擇自提勞退金的超過1成，現在級距在3萬6300院以上的勞工自提就超過1成，至於會出現這樣的情況，勞保局也坦承主要是民眾對於退休生活安排觀念逐漸改變，因此也出現不是薪水高的人才會自提。

勞保局提醒勞工朋友，如發現自願提繳金額未自扣繳憑單當年度個人薪資所得總額中扣除或金額有誤者，請洽事業單位儘速向各所轄國稅局分局或稽徵所申請更正，以免多繳稅款。