不妙！國銀主管經營極度悲觀　未來3個月獲利預期創歷史新低

▲金融研訓院。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

金融研訓院今（7）日公布3月銀行高階主管指數（BEI），由於3月新冠肺炎疫情（COVID-19）進入全球大爆發時期、美國股市數度大跌，使得本國銀行高階主管經營信心大喪失，不論是市場指數與經營指數都相當悲觀，導致綜合指數只有42.5，跌破50相當悲觀。

美股融斷、台股震盪 股價指數歷史次低

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根據金融研訓院所公布的市場指數為27.1，雖然還未達歷史新低的紀錄，但是市場指數從1月的61.9的高點大舉下滑到27.1，下滑的速度是前所未見的。值得注意的是，因為美國股市兩週內啟動三次融斷機制、台股也表現不佳，甚至3月中旬國安基金宣布獲得委員會授權進場護盤，對股市看法極度壓抑，3月的股票指數只有17.7，僅差歷史最低17.6一步之遙，創下歷史次低的紀錄；同時美國聯準會、央行調降利率，市場利率走勢看法也下滑，到3月的指數也只有8.4。

銀行稅前獲利指數 創歷史新低

更令人擔心的是，銀行高階主管對於未來三個月的經營是悲觀的，根據金融研訓院統計，3月的經營指數為45.5，創歷史新低紀錄。金融研訓院透露，過去銀行業即使面臨再差的環境、再艱苦的狀況，經營指數都還維持在50以上，這次跌破50是前所未見。

其中，經營指數裡銀行獲利的項目以及經營體質等看法都是轉壞的，其中有關於獲利的項目，包含利息收入、金融交易收入、海外分行（含國際業務分行OBU）的收入等皆大幅下滑到40以下，大概在35到37之間；對於銀行較正面者只有手續費及佣金收入還維持樂觀，有達到67。

使得銀行經營態度也顯得保守，主管們認為，信用風險升溫、自己本身的放款意願降低，且呆帳的覆蓋率恐怕會下滑，顯示在疫情擴散之際，企業違約的情況恐怕回明顯增加。所以銀行對於未來3個月獲利情況，也是極度悲觀，全行的稅前純益只有39.3，同樣創歷史新低的紀錄。

在銀行經營風雨飄搖之際，未來影響各銀行主管的態度的因素包含，新冠肺炎疫情控制情形、油價下跌、各主要國家的貨幣寬鬆政策、金管會對於財富管理、保險商品的業務的態度、台商回流的情形，將會是關鍵。