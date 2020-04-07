分析師：現在是買特斯拉的時候了！預估今年股價再漲35%

▲華爾街券商Jefferies上調特斯拉股票評級。（圖／翻攝自Tesla）

記者陳心怡／外電報導

新冠肺炎（COVID-19）衝擊全球經濟及各產業，電動車大廠特斯拉（Tesla）的生產線也受到影響。不過，華爾街券商 Jefferies 日前卻上調特斯拉股票評級，從「持有」（Hold）調升至「買進」（Buy），並稱特斯拉低檔買點已經浮現，今年股價還有 35% 的上漲空間。

根據《Business Insider》報導，Jefferies分析師 Philippe Houchois 在研究報告中指出，特斯拉是唯一一家沒有傳統包袱的汽車製造商，在電動車發展方面相當積極， Model Y 市占率也提高了一倍，並引領同業技術轉型。

請繼續往下閱讀...

Houchois 也將特斯拉目標價從每股 800 美元下調至 650 美元，這意味著該股較上週五收盤價 480.01 美元高出 35% 的成長空間。

Jefferies表示，儘管發生不利的季節性因素（unfavorable seasonality），但在危機期間，特斯拉第一季交車量仍優於預期，因此有望繳出穩健的第一季財報。Jefferies預計特斯拉第一季營收為 61 億美元，毛利率為 17%，並實現EBIT（息稅前利潤）收支平衡。

儘管受到疫情攪局，Jefferies降低了對特斯拉2020年全年估計，但預計該公司還是會增長27％。Houchois表示，進一步來看，隨著產業轉型壓力加快，特斯拉吸引資本的能力非常積極。