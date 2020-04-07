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五一勞動節連假是否取消？　勞動部長許銘春：不排除延後

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▲▼立法院財政委員會,勞動部長許銘春。（圖／記者李毓康攝）

▲勞動部長許銘春。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

新冠肺炎疫情造成嚴重衝擊，日前中央疫情指揮中心就指出，有可能會五一勞動節恐會視情況決定是否取消，對此勞動部長許銘春今（7）日鬆口，若是指揮中心認為有需要就可調整延後，但絕對不能取消。

勞動部長許銘春表示，在紓困預算第二階段編列300億現金補貼，針對無一定雇主的自營作業者給予補助，目前規劃107年未達課稅標準以及投保在職業工會且投保薪資2萬4000元以下將給予每個月現金補助一萬元，共補助三萬元。

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根據統計，目前投保在職業工會且投保薪資為2萬4000元以下的自營作業者人數為133萬5061人，占整個職業工會投保人數6成5。許銘春強調，針對申請資格也會進行排富，以不重複領取補貼為主。

許銘春說，補貼將包括第一時間受到疫情衝擊最大的住宿及餐飲業從業人員有11萬9,327人、批發及零售業有7萬396人、運輸及倉儲業有10萬6,599人、藝術、娛樂及休閒服務業有3萬5,433人等，這些行業都是目前受到衝擊較嚴重，且這些從業人員薪資較低，應該為優先協助的對象，以穩住他們的生活。

許銘春表示，針對五一勞動節，這對勞工而言是非常重要的節日，勞動節也屬於國定假日，勞動部目前並沒有規劃是否取消，但是如果指揮中心認為因為疫情需要進行延後，不排除五一勞動節的休假可以延後，但絕對不能取消。

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