加碼紓困挺勞工 經濟部：補助每月薪資上限2萬元

▲新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，衝擊內需市場，經濟部加碼餐飲、百貨與購物中心、婚紗業、會展產業等紓困措施。圖為經濟部次長林全能。（圖／記者周宸亘攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，衝擊內需市場，經濟部次長林全能今(7)日表示，只要今年1月起任連二月營業額較去年同期、或前六個月，衰退幅度達五成以上者，不限產業別，均提供企業三個月的薪資補助，每人每月上限金額為2萬元。

疫情爆發以來，國內觀光旅宿業面臨空前營運危機，行政院已針對旅行、旅宿、民宿、遊樂業等觀光四大產業提出薪資補助，不過，隨疫情延燒擴大，不僅觀光客驟減，民眾也減少出門及消費，連帶使各行各業都在疫情中艱困拚生存。

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行政院政委龔明鑫、經濟部長沈榮日前邀請婚紗業、餐飲業、百貨跟購物中心、在機場的零售餐飲業者，觀光區跟景點商圈 、配合航空跟飯店的洗衣業、以及會展產業，面對面了解困難。

這些平常支撐台灣內需消費的產業，現在因為防疫優先，國際觀光客跟群聚活動都大大下降，確實是遇到非常迫切的困難。業者們心急如焚，講話速度越講愈快，連大家都熟悉的餐飲名店，或是米其林星級老店，也都來表達自己生意受損的辛苦。

林全能今天出席行政院紓困記者會時表示，在這個關鍵時刻，沒有官民之別，大家都是同一個紓困國家隊。在沒有生意的時候，員工薪水、水電支出、場址租金等等，都變成只出不進的財務壓力，但是，只要產業願意努力生存下來，政府也要當大家的後盾，經濟部將會在最快時間內，提出艱困服務業紓困方案，讓大家一起努力撐過去

另外，在土地租金方面，經濟部管轄的工業區跟加工區已經開始減免，只要沒有積欠違約金且正常營運的廠商，經濟部將提供租金、管理費、污水費的優惠，詳情請業者撥打「1988一救發發」專線洽詢。