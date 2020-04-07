病毒也能在冰箱內存活！專家：冰存物品前應先消毒外盒

▲港大研究指出，新冠病毒可在口罩表面存活7天。（圖／路透社）

實習記者崔子柔／綜合報導

新冠病毒已知會在物體表面存活，因此專家不斷提醒民眾勤洗手防疫。美國病毒學家近日更指出，病毒還可能在冰箱內存活，專家以SARS為例，建議民眾在把物品放進冰箱之前，應先將外包裝消毒過。

根據《NBC Bay Area》報導，舊金山生醫研究所（Gladstone Institutes）首席病毒學家格林尼（Warner Greene）表示，從美國微生物學會2010年的研究中可見，SARS的病毒在低濕度和華氏40度（約攝氏4.4度）以下的環境可以生存得很好，這種溫度和濕度和冰箱裡的條件差不多，而SARS病毒和新冠病毒又存在許多共通點。

▲病毒在冰箱溫度下也能存活，專家建議食物放進入冰箱前最好先消毒外盒。（圖／pixabay）

格林尼強調，若物品沒有經過消毒殺菌，民眾還是不要將它放進冰箱。他表示，他和妻子現在都會先用沾過消毒液的毛巾擦拭過物品的外包裝，用酒精為基底的消毒液最佳，另外肥皂水也可以將病毒外膜溶解，但消毒產品現在很難取得，可以用家用漂白水稀釋取代，比例為1/3杯漂白劑配1加侖（約3.78公升）的水。

除了物品包裝之外，用來擺放的桌面也應該一併消毒，另外保存在常溫儲藏櫃的食品、重複使用的購物袋也不能忽視。格林尼表示，雖然目前還不確定新冠肺炎能在幾度的範圍下存活，但勤消毒是絕對不會錯的，因為新冠病毒能在物體表面存活的時間很驚人。