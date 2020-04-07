暴雨天「掃積水」成一具屍體！　15歲少年慘死家中…媽還在醫院隔離中

Desde que su madre fue diagnosticada con #COVID19 el niño se dedicó a cuidarla. Lamentablemente, Juan Eduardo falleció ayer por la tarde tras electrocutarse en su domicilio. ¡Te compartimos la historia! https://t.co/e9HgxFLSAd — @telediario (@telediario) April 4, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

現年15歲的墨西哥少年胡安（Juan Eduardo）在媽媽確診新冠肺炎住院後，自告奮勇的留守在家中顧家，沒想到一場暴雨讓水流進家裡，他在打掃時將抽水機接上電打開，卻因此造成電線短路，不幸遭到電死身亡。

綜合外媒報導，胡安在媽媽阿德里安娜（Adriana）確診新冠肺炎之後，一直在家裡進行照護的工作，沒想到媽媽的病情惡化，不得不住進醫院進行隔離治療；而他跟妹妹原本被安排住在親戚家，但他最後決定還是待在位於埃卡特佩克（Ecatepec）的家中，看守空無一人的住處。

胡安在顧家的期間當地發生了一場大暴雨，雨水更因此流進家中，他在進行房屋清掃時將抽水機打開，但卻因為電線短路意外遭到電死，不幸命喪家中。阿德里安娜獲知消息後感到十分悲痛，向媒體表示她很感謝兒子給予的照顧，還稱兒子曾經在病榻旁跟她說「如果你死了，我會和你在一起死。」

報導中指出，胡安剛過完生日不久，當地一名基金會的律師莫塔（Carlos Mota）聽聞男孩照顧媽媽的消息後，還曾經送上蛋糕跟食物；莫塔隨後在社交媒體上表示，阿德里安娜是一名計程車司機，先前確診新冠肺炎後不斷受到鄰居騷擾，並懷疑自己在2月底時已遭受病毒感染，一直到近日才確診接受治療。