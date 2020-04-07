1490家事業單位申請勞、就保緩繳　多以餐飲住宿業為主

▲勞保局表示勞、就保保費可申請緩繳。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）衝擊國內產業，勞保局提供勞保、就保保險費以及新制勞工退休金緩繳的措施，讓在這波疫情受到衝擊之事業單位或被保險人可度過度段時期。勞保局指出，截至目前已有1490家事業單位及6個職業工會投保人申請緩繳，而2月份累計的勞保、就保保險費以及新制勞工退休金緩繳金額已達5.13億元。

勞保緩繳申請自4月1日起開始，而截至4月6日已有1490家事業單位申請，對此，勞保局保費組長劉金娃解釋，其實早在開始可以申請前就已經有不少事業單位在進行詢問，其中申請事業單位的業別主要為住宿餐飲業、批發零售業。

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勞保局表示，今年2月份到7月份共計6個月的勞保、就保保險費和新制勞工退休金可申請緩繳，從寬限期算起，延後半年繳納，緩繳期間不用徵滯納金，申請期間為4月1日到9月30日。

劉金娃也說，由於疫情尚未穩定，目前規劃的緩繳期間到7月，若是未來疫情尚未消退，事業單位與被保險人仍需要緩繳，屆時將會視勞保基金的情況而定是否要延長緩繳時間。

只要符合「向地方政府勞政主管機關通報減班休息者」或「各中央目的事業主管機關認定受影響的產業或事業以及與產業相關的職業工會被保險人」之條件即可申請。勞保局強調，勞保、就保保險費可緩繳是因應疫情的協助，並非退保，因此被保險人的保險年資在緩繳期間仍會持續累計、不會中斷。

