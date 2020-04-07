美大數據預測出爐！疫情4月達高峰…6月趨緩　保持「社交距離」超有效

▲大數據模型預測美國疫情有望在6月後趨緩。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

新冠肺炎疫情持續延燒，各國紛紛祭出封鎖措施，呼籲民眾待在家中，避免因與人接觸造成病毒傳遞。根據美國研究機構預測，保持「社交距離」的效益已經顯現，若是美國民眾繼續自律配合，該國的新冠肺炎死亡人數將提前在5月至6月間達到頂點，之後不會再向上升高。

美國華盛頓大學健康指標和評估研究中心（IHME）利用大數據做出新冠肺炎的預測模型，估計美國各州未來幾周內約還需要2萬5000個呼吸器、1萬6323個重症病床；另外，死亡高峰約落在4月16日左右，預計單日會有3130人死亡，累計達8.1萬人左右。

After incorporating new data sources, our models indicate that #socialdistancing is working. Removing measures before the end of May could result in a rapid increase in transmission. Learn more: https://t.co/kuNitw8HI4 pic.twitter.com/SFDXkefAl9 — IHME_UW (@IHME_UW) April 7, 2020

IHME也透過分析中國武漢、義大利與西班牙境內，7個封鎖城市的疫情變化，估算出保持「社交距離」確實有成效，因為這些城市都在實施封城後，疫情快速達到高峰，至此便不再往上攀升。

IHME所長默里（Christopher Murray）表示，「正如我們之前所注意到的，如果人們如果放棄保持社交距離，新冠肺炎流行的軌跡將會急遽惡化，這在很多地區得到驗證，這就是社交距離非常重要的證據，我們也預計這項措施必須持續到5月底。」

另外，默里也預估，在美國疫情最嚴重的幾個州裡面，紐約州、紐澤西州和康乃狄克州將成為「熱點」，預計這3個州的死亡人數會占全國的37.6％，「紐約州可能在未來幾天達到高峰，而紐澤西州的疫情比之前認為的還要嚴重，會比紐約還要晚達到高峰。」

IHME所取得的數據包含，地方政府、國家政府和世界衛生組織提供的資料，還有政府對於實施社交距離措施的聲明、美國醫療協會數據、美國新冠肺炎重症服務需求數據，以及中國、義大利、南韓和美國的特定年齡死亡率數據。

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