快訊／日本宣布「進入緊急狀態」　7個一般行政區含東京、大阪全面戒備！

▲日本首相安倍晉三宣布進入緊急狀態，史上首次。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

日本新冠肺炎疫情嚴重，尤其東京、北海道、大阪等大城市確診人數飆升，首相安倍晉三剛宣布8日0時起「日本7個一般行政區將進入緊急狀態」為期一個月（至5月6日），而列入緊急狀態的區域首長，擁有絕對權力採取任何防疫措施。

綜合日媒報導，日本有史以來，第一次頒布緊急狀態命令，據悉安倍為讓民眾勿過度恐慌，先以預告方式通知，包括關東的東京、神奈川、埼玉與千葉，以及關西的大阪、兵庫，還有九州北部的福岡等，都被列入緊急狀態範圍內。

此外，安倍也呼籲，雖在限制令的情況下政府會努力維持一般民生需求，但為避免疫情擴散，「民眾要盡可能避免不必要的外出」。日本截至7日已經超過4100人確診、97例死亡病例。

據悉，疫情失控以來，日本醫療體系備受考驗，東京奧運也面臨被延期的狀況，礙於經濟狀況日本政府卻遲遲不敢下決定。但東京、京都在短短五天內確診人數暴增，安倍在與專家召開諮詢委員會後，認為還是必須將部分地區列為重點疫區，並且進入緊急狀態。

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