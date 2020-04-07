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台指期漲174點　分析師：回到萬點以上機率大、外資動向需觀察

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▲▼台指期4月7日走勢。（圖／取自期交所）

▲台指期4月7日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（7）日受到美股激勵，開盤上漲132點，來到9955點，接著一路上攻再度站上萬點，來到10,020點，漲197點，不過上方空方賣壓湧現，盤中一度拉回9878點後維持震盪走勢，直到尾盤再度小幅拉抬，終場以9997點作收，上漲174點，與現貨相較，正價差0.61點。展望後市，萬寶投顧執行長王榮旭表示，突破萬點機率大，就看外資是否會期現會同步買超，若有上漲力道會更強。

王榮旭表示，台指期恐怕有醞釀軋空的情況，主要是因為下周期指就要進行結算，但是指數從3月中以來已從低檔拉了1千多點，今天指數在收盤時就可以看到已經稍微軋空單，而外資也變成後面指數是否可以持續拉抬的觀察重點，因為3月份的外資賣超現貨5千多億，且4月份目前累積下來還是賣超，若是未來美股持續反彈，外資勢必要回補股票，屆時外資就可能會點火權指股回補現貨，這樣指數就可以明顯上漲。

請繼續往下閱讀...

王榮旭說，外資目前在期貨市場上的布局4萬6000口淨多單，目前就是要看外資是否可以同步買超期、現貨，若是同步買超這樣上漲力道就會增強；若外資買現貨賣期貨這樣就代表外資僅是要回補缺口，並沒有要拉抬指數，這樣上漲力道就減少。

另外，王榮旭也說，以目前的情況來看指數破萬點的機會相當大，接下來就可以已3月13日的跳空缺口是否能夠封閉，若是能突破的話就機會往年線挑戰。

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